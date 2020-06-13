В кабинете российского дома культуры обнаружили сауну с бассейном

Вадим Карасев

Фото: группа «Подслушано в Мурманске №1 | ПВМ» во «ВКонтакте»

В доме культуры имени Кирова, который находится в Мурманске, обнаружили сауну с бассейном. Об этом сообщает местное издание «Би-порт».

Как стало известно, банный комплекс скрывался за дверью одного из кабинетов. Помимо сауны в нем располагаются душ, парилка, тренажеры и комната отдыха. При этом в документации во время проверок сведений об этих объектах не было.

По данным источника издания, сауна появилась во время капитального ремонта здания, который проводился при бывшем директоре дома культуры Светлане Вагайцевой. Как он рассказал, доступ к банному комплексу в ДК имели только ее близкие и доверенные лица. Отмечается, что работник культуры занимала должность с 1999 года, однако несколько дней назад была уволена.