Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В кабинете российского дома культуры обнаружили сауну с бассейном

В кабинете российского дома культуры обнаружили сауну с бассейном

В кабинете российского дома культуры обнаружили сауну с бассейномФото: группа «Подслушано в Мурманске №1 | ПВМ» во «ВКонтакте»

В доме культуры имени Кирова, который находится в Мурманске, обнаружили сауну с бассейном. Об этом сообщает местное издание «Би-порт».

Как стало известно, банный комплекс скрывался за дверью одного из кабинетов. Помимо сауны в нем располагаются душ, парилка, тренажеры и комната отдыха. При этом в документации во время проверок сведений об этих объектах не было.

По данным источника издания, сауна появилась во время капитального ремонта здания, который проводился при бывшем директоре дома культуры Светлане Вагайцевой. Как он рассказал, доступ к банному комплексу в ДК имели только ее близкие и доверенные лица. Отмечается, что работник культуры занимала должность с 1999 года, однако несколько дней назад была уволена.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россиянам рассказали об изменениях в пенсиях с 1 июля
Россиянам рассказали об изменениях в пенсиях с 1 июля
Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в
В Самарской области разбился Як-52, двое погибли
В Самарской области разбился Як-52, двое погибли
Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории
Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории
В кабинете российского дома культуры обнаружили сауну с бассейном
В кабинете российского дома культуры обнаружили сауну с бассейном
Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
Киркоров изобразил десантника-гея и навлек гнев бывшего руководителя ВДВ
Киркоров изобразил десантника-гея и навлек гнев бывшего руководителя
В Санкт-Петербурге с 15 июня вновь заработают бани и парикмахерские
В Санкт-Петербурге с 15 июня вновь заработают бани и парикмахерские
Захарова описала поведение российских дипломатов во время накаленных переговоров
Захарова описала поведение российских дипломатов во время накаленных
Японские автоконцерны приостановят работу заводов из-за COVID-19
Японские автоконцерны приостановят работу заводов из-за COVID-19
Архивы "Кинотавра": каким фестиваль был пять лет назад
Архивы "Кинотавра": каким фестиваль был пять лет назад
Соловьев прокомментировал заявление Трампа об отказе от «эры бесконечных войн»
Соловьев прокомментировал заявление Трампа об отказе от «эры

Топ на сегодня

Названо любимое пиво россиян
Названо любимое пиво россиян
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту

Еще по теме

Ученые обнаружили удивительные преимущества сауны
«Пермский пороховой завод» бесплатно передаст городу Детский дом культуры имени Кирова
Причиной пожара в нижегородском Доме культуры стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования
Взрыв газа обвалил три этажа жилого дома в Мурманске