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В Китае взрыв бензовоза на шоссе попал на видео

В Китае взрыв бензовоза на шоссе попал на видео

В Китае засняли на видео взрыв бензовоза на шоссе. В результате инцидента погибли девять человек, свыше сотни ранены.

Трагедия произошла на трассе в провинции Чжэцзян. Цистерна от взрыва пролетела над окрестными здания, а окружающие автомобили буквально разбросало взрывной волной.

Что послужило причиной взрыва, а также что именно содержалось в цистерне, пока не сообщается. По предварительным предположениям, машина могла столкнуться с легковушкой. На месте работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.

As of 8:30 pm Sat, ten people have died & 112 were reported injured in an oil tanker explosion in Wenling, E.#China's #Zhejiang Province. People trapped in the collapsed houses affected by the explosion are missing: report. pic.twitter.com/B44AGKzxSO

— Global Times (@globaltimesnews) June 13, 2020

Caught on camera oil tanker explosion in Wenling, East China's Zhejiang Province pic.twitter.com/GUCp2uVzlk

— Ringo Lennon (@Eddie20937506) June 13, 2020


Это уже не первый подобный инцидент в Китае. В 2019 году бензовоз взорвался в провинции Шэньси, в 2018 году – в провинции Шаньдун, в 2012 году – в провинции Хунань.

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По материалам: uposters.ru

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