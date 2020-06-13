В Лондоне усилили меры безопасности из-за возможных беспорядков

Лидия Мартынова

Полиция вводит дополнительные меры безопасности на случай возможных беспорядков в Лондоне, говорится в переданном в РИА Новости заявлении замглавы Скотланд-Ярда Баса Джавида.

"Безопасность участников протеста, полицейских и общественности – наш главный приоритет, и именно по этой причине мы, проконсультировавшись с коллегами и партнерами, пришли к выводу, что уместным будет ввести 60-ю статью", - говорится в заявлении Джавида.

Статья 60 закона об общественном порядке 1994 года дает полиции право обыскивать любого человека в пределах зоны, на которую распространяется действие статьи.

"Хотя мы считаем, что реальной угрозы для общественности нет, мы хотим, чтобы люди знали о том, что полицейские могут их остановить, поговорить с ними и, возможно, их обыскать", - подчеркнул Джавид.