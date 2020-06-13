В Офисе генпрокурора ищут "крота", искавшего информацию по "делу Злочевского"

Анастасия Иванова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Офисе Генпрокурора начали служебное расследование по факту незаконного вмешательства в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), связанного с закрытием уголовного производства в отношении олигарха Николая Злочевского.



По предварительным данным, проверку информации в ЕРДР о закрытии уголовного производства по подозрению экс-министр экологии Злочевского проводили сотрудники Офиса генпрокурора.

Сейчас генеральная инспекция Офиса генпрокурора устанавливает круг причастных к вмешательству в ЕРДР.

Если информация о причастности сотрудников генпрокуратуры подтвердится, то их отстранят от занимаемых должностей и привлекут к ответственности.

Напомним, накануне у первого замначальника Налоговой службы столицы Николая Ильяшенко изъяли 6 миллионов долларов. Деньги предназначались для руководителей САП и НАБУ за закрытие уголовного производства в отношении олигарха Николая Злочевского.

Силовики также подтвердили, что в рамках спецоперации им пришлось пойти на внесение недостоверных сведений в ЕРДР о якобы закрытии дела Злочевского.

После проверки выполнения обязательства Ильяшенко передал деньги и был задержан с еще двумя фигурантами.

Высший антикоррупционный суд примет решение о мере пресечения для задержанных в воскресенье, 14 июня. Двум из них будут просить залог в 100 млн гривен, а еще одному — 50 млн гривен.

Посредником в передаче 6 миллионов долларов оказался внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко. По его словам, его участие в спецоперации было санкционировано директором НАБУ.