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В офисе Зеленского обнаружена вспышка коронавируса

В офисе Зеленского обнаружена вспышка коронавируса

В окружении президента Украины Владимира Зеленского несколько человек заразились коронавирусом, об этом сообщает Газета.Ru.

По поступившим данным, заражение было обнаружено у 2 госслужащих из офиса Зеленского: советника Руслана Демченко и у Алексея Резникова, занимающего пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. На данный момент, однако, официальные представители окружения главы государства эту информацию не подтвердили.

Как стало известно, чиновники совместно присутствовали во французской столице на официальной встрече, которая проводилась 12 июня. В Париже они встретились с советником президента Франции Макрона Эммануэлем Бонном для обсуждения ряда вопросов во внешнеполитической сфере.

Южный Федеральный уже сообщал ранее о вспышке COVID-19 в ближайшем окружении президента Украины Зеленского. Тогда вирус был обнаружен у супруги украинского лидера. Сейчас она изолирована от мужа и детей и проходит амбулаторное лечение.

В связи указанными выше случаями заражения, глава Украины перешёл на дистанционный режим работы с ежедневной сдачей тестов.

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# Украина / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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