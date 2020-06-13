В России из-за коронавируса резко сократилось число разводов и браков

Влада Некрасова

Число разводов в России в апреле на фоне коронавируса сократилось в годовом выражении на 74,4%, браков - на 40,5%, свидетельствуют данные Росстата.

Согласно статистике ведомства, в апреле зарегистрировано 33 787 браков против 56 818 годом ранее - снижение на 40,5%. Число разводов в апреле текущего года составило 13 783, за аналогичный период прошлого года их было зарегистрировано 53 740. Снижение на 74,4%.