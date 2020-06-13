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В России одобряют 82% заявок на льготную ипотеку под 6,5%

В России одобряют 82% заявок на льготную ипотеку под 6,5%
По состоянию на 10 июня в стране по программе льготной ипотеки под 6,5% выдано 37,5 тысячи кредитов, процент одобрения заявок банками составляет 82%, говорится в сообщении компании "Дом.РФ".

Новая программа ипотеки с господдержкой запущена по поручению президента РФ Владимира Путина и заработала в конце апреля этого года. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 миллионов рублей в Москве и Петербурге, 3 миллиона рублей - в других регионах России.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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