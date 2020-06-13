В России создали комиссию по борьбе с отмыванием денег

Анастасия Иванова

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым образована межведомственная комиссия по принятию Россией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Образовать межведомственную комиссию по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, возложив на нее функции по обеспечению организации совместной работы органов и организаций, представители которой входят в состав межведомственной комиссии, и координации их деятельности", — говорится в документе.