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В России создали комиссию по борьбе с отмыванием денег

В России создали комиссию по борьбе с отмыванием денег
Президент Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым образована межведомственная комиссия по принятию Россией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Образовать межведомственную комиссию по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, возложив на нее функции по обеспечению организации совместной работы органов и организаций, представители которой входят в состав межведомственной комиссии, и координации их деятельности", — говорится в документе.

# Политика
По материалам: ria.ru

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