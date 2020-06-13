В России за сутки потушили 31 лесной пожар

Алексей Вольцев

Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 31 лесной пожар на площади порядка 795 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось о 44 потушенных за сутки лесных пожарах.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12 июня в России ликвидирован 31 лесной пожар на площади 795 гектаров", - говорится в сообщении.

Добавляется, что к полуночи 13 июня в РФ действовали 13 лесных пожаров на площади более 10,9 тысячи гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском автономном округе, там действовало два пожара на площади более 9,1 тысячи гектаров.