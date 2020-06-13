Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России за сутки потушили 31 лесной пожар

В России за сутки потушили 31 лесной пожар
Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 31 лесной пожар на площади порядка 795 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось о 44 потушенных за сутки лесных пожарах.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12 июня в России ликвидирован 31 лесной пожар на площади 795 гектаров", - говорится в сообщении.

Добавляется, что к полуночи 13 июня в РФ действовали 13 лесных пожаров на площади более 10,9 тысячи гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском автономном округе, там действовало два пожара на площади более 9,1 тысячи гектаров.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Карелин: поправки в Конституцию - это новации, которые может позволить себе сильное государство
Карелин: поправки в Конституцию - это новации, которые может
Архивы "Кинотавра": Собчак и Виторган, Куркова и Бачурин, Рынска и Малашенко — вспоминаем пары из прошлого
Архивы "Кинотавра": Собчак и Виторган, Куркова и Бачурин, Рынска и
Skoda снова подняла цены на Kodiaq, теперь и на базовые версии
Skoda снова подняла цены на Kodiaq, теперь и на базовые версии
В России за сутки потушили 31 лесной пожар
В России за сутки потушили 31 лесной пожар
Коронавирус не снижает активности при жаре — Мурашко
Коронавирус не снижает активности при жаре — Мурашко
Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
Лунный день сегодня 13 июня 2020 года
Лунный день сегодня 13 июня 2020 года
Премьер Армении поздравил Путина и Мишустина с Днем России
Премьер Армении поздравил Путина и Мишустина с Днем России
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявлений Захаровой
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявлений Захаровой
Комиссия по борьбе с отмыванием денег начнет действовать в России
Комиссия по борьбе с отмыванием денег начнет действовать в России
ЕР разберется с данными о якобы блокировке страниц с партийной повесткой
ЕР разберется с данными о якобы блокировке страниц с партийной
Иран раскритиковал доклад ООН о его причастности к атакам на саудовские НПЗ
Иран раскритиковал доклад ООН о его причастности к атакам на

Топ на сегодня

Если Трамп не покинет Белый дом, то его выведут военные — Байден
Если Трамп не покинет Белый дом, то его выведут военные — Байден
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5

Еще по теме

В России за сутки потушили 44 лесных пожара
В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки
Более полусотни лесных пожаров потушено за сутки в России