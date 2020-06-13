В Самарской области разбился Як-52, двое погибли

Вадим Карасев

В Самарской области в районе аэродрома Бобровка двое пилотов погибли в результате жесткой посадки легкомоторного самолета Як-52. Изначально сообщалось о двух пострадавших.

Самолет принадлежит областному клубу ДОСААФ. Известно, что полет выполнял 18-летний курсант в присутствии 52-летнего инструктора. Как уточняют СМИ, самолет получил "значительные механические повреждения", но не загорелся.

Два пилота погибли при крушении легкомоторного самолёта в Самарской области



На борту учебного ЯК-52 находились 58-летний инструктор и 18-летний лётчик-курсант. Они выполняли тренировочный полёт pic.twitter.com/QpLenuuKel

— lifenews_ru (@lifenews_ru) June 13, 2020

На месте происшествия разрушений и жертв нет. Крушение расследуют сотрудники Приволжского управления СК на транспорте, а также Куйбышевской транспортной прокуратуры.