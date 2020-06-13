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В Санкт-Петербурге с 15 июня вновь заработают бани и парикмахерские

В Санкт-Петербурге с 15 июня вновь заработают бани и парикмахерские

С 15 июня в Санкт-Петербурге вновь разрешат работу некоторым категориям предприятий. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Так, снова начнут функционировать мебельные салоны (за исключением тех, что находятся в зданиях ТРЦ и ТЦ) и специализированные ТЦ, в которых торгуют только мебелью.

Также свои двери по предварительной записи откроют библиотеки и архивы, риэлторские организации, рекрутинговые агентства, парикмахерские (за исключением оказания косметических услуг), отдельные городские бани, фотомастерские, фотостудии и фотоателье.

Кроме того, смогут работать организации и ИП, занимающиеся ремонтом, обслуживанием и арендой велосипедов и самокатов. При этом есть условие: важно обеспечивать дезинфекцию велосипедов и самокатов перед их передачей клиентам.

Также разрешение распространяется на предпринимателей, которые предоставляют услуги, названные в приложении к постановлению. До начала деятельности все субъекты должны обеспечить стандарт безопасности.

Помимо этого, профессиональные спортивные клубы и государственные спортивные учреждения могут возобновить тренировки, если у них есть вся база, которая позволит организовать питание и проживание спортсменов, тренерского состава и обслуживающего персонала.

Также это возможно при соблюдении требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Добавим, что запрет на проведение массовых мероприятий не распространяется на военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы и Парада Победы 24 июня 1945 года.

Также разрешается проведение государственной итоговой аттестации в организациях среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена.

С 15 июня восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.

Что же касается возможного проведения в Санкт-Петербурге музыкального фестиваля «Звезды белых ночей», то этот вопрос пока не решен и находится в стадии проработки.

Ранее ИА Newstes сообщало, что согласно данным исследователей из РХТУ имени Д.И. Менделеева, эпидемия коронавируса в России может завершиться в конце июля.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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