В сети вступились за отказавшегося везти чернокожего студента таксиста

Вадим Карасев

Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Пользователи Twitter раскритиковали сервис «Яндекс.Такси» за увольнение водителя из Брянска, отказавшегося везти чернокожего студента. Для таких постов в соцсети запустили специальный хештег #ЯндексКуколд. При этом другие пользователи обвинили использующих хештег в расизме.

Авторы постов, вступившиеся за таксиста, обвинили «Яндекс.Такси» в ущемлении прав водителей, а также в попытках следовать социальной повестке. «Почему @yandextaxi позволяет политической конъюнктуре влиять на отношения с работниками? Почему какие-то внутренние американские фишки типа "расизма" определяют ваше поведение?» — написал Кирилл Каминец. «Если вы хотите играть в грязные SJW-игры в России, вы заплатите за это», — добавил @rolocaust и призвал пользователей занижать рейтинг приложения «Яндекс.Такси» в AppStore и Google Play Market.

Некоторые также посчитали неправильным увольнять человека во время «эпидемии и кризиса». «С таким отношением к своим работникам — только удаление», — поделился Нободя. Кроме того, «Яндекс.Такси» назвали национальными предателями и обвинили в потворстве «левацким трендам».

При этом многие пользователи посчитали критиков сервиса расистами. «Толпа деградантов считает, что увольнять человека, который практически прямым текстом сказал, что не повезет человека из-за его цвета кожи, неправильно. Понимаю. Люди, расизм — это дерьмо. Не из-за повестки. Это просто дерьмо и всегда им было. "Яндекс" правы с любой точки зрения», — отметила Queen of Lame. «Расисты, идите в жопу», — резюмировал пользователь с ником Зубастик.

Куколд — тот, кто занимается сексуальными практиками, наблюдая за тем, как его партнер занимается сексом с другим человеком. В широком смысле слово используется для оскорбления людей, которые, по мнению критиков, прогибаются под чужие требования.

9 июня стало известно, что водитель такси в Брянске отказался везти студента из Африки. В сети было опубликовано видео, на котором водитель заявил, что пассажир ему «не нравится», и поэтому он имеет право никуда не ехать. На вопрос студента о том, является ли он расистом, мужчина ответил утвердительно.

Компания «Яндекс.Такси» позже связалась со студентом и принесла извинения. Водитель, отказавшийся везти африканца, был отключен от сервиса.