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В штаб-квартире ООН продлили режим удаленной работы

В штаб-квартире ООН продлили режим удаленной работы
Режим удаленной работы для сотрудников штаб-квартиры ООН продлен до 31 июля, говорится в письме генсека организации Антониу Гутерреша.

"Мы успешно работали, используя телеконференции и другие меры, в последние три месяца. Я еще раз благодарю вас за вашу гибкость и преданность делу в эти трудные времена и хочу заверить, что ваше здоровье и безопасность продолжают оставаться для меня главным приоритетом", - написал Гутерреш в письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

"После консультаций с руководителями и нашими медицинскими службами касательно ситуации с COVID-19 я решил продлить нынешний режим телеконференцсвязи в штаб-квартире до 31 июля 2020 года", - заявил генсек.


ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
# В мире
По материалам: ria.ru

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