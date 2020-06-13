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Вера Брежнева и Monatik представили клип на песню "Вечериночка"

Вера Брежнева и Monatik представили клип на песню "Вечериночка"

Сегодня состоялась премьера музыкального клипа 38-летней певицы Веры Брежневой и 34-летнего популярного исполнителя Monatik на песню "Вечериночка". Новостью о выходе клипа Вера поделилась в своем инстаграме.


Я хочу, чтобы каждый из вас испытал тот кайф и удовольствие, которое я испытала, работая над нашей бомбической "Вечериночкой" с этой потрясающей командой! 

— анонсировала клип Брежнева.

По словам Дмитрия Монатика (настоящее имя Monatik. — Прим. ред.), он предложил Брежневой спеть дуэтом летом прошлого года, когда она приехала на его концерт в Юрмалу и он увидел ее танцующей в фан-зоне.

Я был в восторге. Вот она — искра. У меня в голове заиграла "Вечериночка". Я прямо увидел, услышал Веру в ней, прямо на сцене, исполняя одну из других своих песен,

— рассказал он.

Записав демоверсию песни, он поделился ей с Верой Брежневой и ее мужем Константином Меладзе — так в итоге и получился их совместный хит.

Съемки видео прошли в Барселоне еще до начала режима самоизоляции, и клип артисты хотели представить в марте, но потом решили, что тогда для этого было не самое подходящее время.

Этой работой мы хотели вызвать у зрителя, слушателя именно те эмоции, которые все время ощущали сами! Все шло само по себе. С самого начала. Легкость, потрясающее настроение и желание танцевать, неважно как, главное — от души,

— заключил Monatik.

Это сделать им, похоже, удалось: поклонники артистов уже назвали эту песню идеальной летней композицией, а клип — "крутым" и "бомбическим".


Вера Брежнева в клипе "Вечериночка"
Monatik в клипе "Вечериночка"
# Шоу-бизнес / Бизнес
По материалам: spletnik.ru

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