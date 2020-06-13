Вернуть деньги за отмененные туры получится только через суд

Анастасия Иванова

Выгоднее перебронировать поездки, не состоявшиеся из-за коронавируса, на осень или на следующий год, уверена член Общественной палаты Елена Сутормина

У туроператов нет денег, чтобы добровольно вернуть их туристам, оплатившим путевки на летний отдых, который не состоялся из-за распространения новой коронавирусной инфекции и закрытия границ. Глава Комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина считает, что лучше всего перебронировать путевки на более поздние даты.Когда можно рассчитывать на восстановление выездного туризма и подорожает ли отдых на отечественных курортах, она рассказала «Парламентской газете».

- Елена Васильевна, как быть тем, кто ещё зимой забронировал летний отдых? Границы многих стран для сих пор закрыты для туристов, а турфирмы просят клиентов войти в положение и вместо возврата денег предлагают ваучеры на будущие поездки.

- Надо понимать, что турбизнес оказался в ситуации форс-мажора, поэтому клиентам и предлагают ваучеры на авиаперелёты и проживание с открытыми датами. Тех средств, которые требуют клиенты, в обороте у туркомпаний попросту нет — они уже переведены авиаперевозчикам и отелям. Ещё в марте стоимость путёвок компенсировали за счёт свободных средств, но они в какой-то момент закончились.

Если есть такая возможность, то в нынешней ситуации нужно действительно перебронировать туры на осень или на следующий год. Конечно, соглашаясь на перенос тура, клиент должен получить письменные гарантии. Если сам турист в сложной ситуации и ему нужны «живые» деньги, то придётся идти в суд. Наверное, это имеет смысл, только если тур был дорогой. Придётся собирать все бумаги — договор, доказательства оплаты, и подавать исковое заявление.

- Звучат прогнозы, что отпускной сезон сдвинется на осень.

- С одной стороны, далеко не все смогут бархатным сезоном воспользоваться, не надо забывать, что сентябрь-октябрь — это уже период активной работы. Всё-таки многие будут навёрстывать то, что не могли сделать весной на удалёнке. Во-вторых, всё упирается в финансовые возможности.

- Что можно сказать о порядке цен на российских курортах в этом году?

- Склоняюсь к тому, что в некоторых моментах отдых окажется дороже по сравнению с прошлым годом. Это произойдёт по объективным причинам, потому что, например, растут цены на продукты. Роспотребнадзор ужесточил требования, в общепите по-другому рассаживают клиентов, а в гостиницах и санаториях изменяют схемы размещения. Сохраняется и опасность, что далеко не все в этом сезоне откроются, потому что кто-то посчитает, что уйдёт в ещё больший минус при соблюдении мер безопасности.

- А какими вы видите ближайшие перспективы выездного туризма?

- Не думаю, что в этом сезоне турпоток за рубеж будет заметным. Многие европейские страны пока не готовы принимать туристов не из Шенгенской зоны, полноценное авиасообщение толком не восстановлено. При благоприятном стечении обстоятельств что-то начнётся с августа, но планировать такие поездки сейчас довольно рискованно. Насколько я знаю, наших туристов готова принять Турция, но в этой стране сейчас эпидемиологическая обстановка складывается не лучшим образом. Есть и более экзотические варианты вроде Юго-Восточной Азии, но это направление я сейчас совсем бы не советовала рассматривать. Специалисты говорят об опасности второй волны коронавирусной инфекции, к этому тоже надо прислушиваться!

- Как вы считаете, много ли будет тех, кто вместо поездки за рубеж выберет российские курорты?

- Даже среди моих знакомых есть те, кто перенёс зарубежный отдых на более поздние периоды. К сожалению, отечественные курорты до сих пор не могут предоставить некоторые условия тем, кто привык к определённому уровню комфорта, когда «всё включено». Например, если посмотреть на инфраструктуру в Калининградской области, то на Балтийском побережье не так много отелей, причём почти нет «средних» — либо совсем простые, либо люксовые. Само собой, что кто-то переориентируется на внутренний туризм, и это правильно.

- Медики говорят о том, что если есть возможность, то лучше вообще провести отпуск в той же климатической зоне.

- Такой вариант тоже вполне можно рассматривать. К примеру, я сама не люблю жаркий климат и не зря упомянула Калининградскую область. Балтику с её соснами и морским воздухом очень люблю, поэтому вижу, что курортный потенциал этого региона далеко не раскрыт.

- Может, всё происходящее и станет толчком для развития турбизнеса внутри страны?

- Абсолютно согласна! У нас огромная страна с курортами, добраться до которых очень проблематично. Например, Белокуриха в Алтайском крае с её удивительным сочетанием природных красот и условий для лечения. Для жителей европейской части России этот вариант сейчас почти недоступен. Есть прекрасные места в Карелии, вроде бы совсем недалеко от Петербурга, а прямой и удобный доступ к ним отсутствует, нет даже нормальной дорожной инфраструктуры. И понятно, что без федеральной поддержки эту ситуацию не изменить. В связи с этим очень правильно, что начали обсуждать национальный проект по развитию туризма, а Ростуризм получил определённую самостоятельность.