Вице-премьер и советник президента Украины заразились коронавирусом — СМИ

Лидия Мартынова

В последние два дня в Офисе президента Украины, а также в Управлении государственной охраны страны зафиксирована вспышка коронавируса.

Как пишут украинские СМИ, ссылаясь на источники в Офисе президента, коронавирусом заразился министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников. Кроме того, по данным телеграм-каналов, заразился и советник президента Украины Руслан Демченко.

Отметим, что накануне, 12 мая оба они были на на переговорах в Париже, где встречались с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. При этом диагноз по обоим стал известен вечером того же дня.

Если так пойдет и дальше, то Офис президента на улице Банковой в Киеве может и вовсе опустеть. Еще ранее стало известно, что сам президент Владимир Зеленский решил уйти на самоизоляцию и руководить страной в удаленном режиме.

Решение было принято после того как стало известно о том, что коронавирус также подтвердился у его жены Елены Зеленской, о чем ИА Newstes сообщало 12 июня. При этом больше никто из членов семьи не заболел.

Согласно официальным данным, по состоянию на утро 13 июня, вирус выявили у рекордного количества украинцев. Заразились 753 человек. Всего в стране зафиксировано 30 506 случаев заражение вирусом.