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Вячеслав Володин поздравил Зельфиру Трегулову с днём рождения

Вячеслав Володин поздравил Зельфиру Трегулову с днём рождения

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил гендиректора Государственной Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову с днём рождения и отметил её профессионализм и заслуги в сохранении художественного, историко-культурного наследия России. Текст поздравления опубликован на сайте палаты.

«Авторитетный искусствовед, Вы занимаетесь важным делом сохранения художественного, историко-культурного наследия нашей страны», — говорится в поздравлении спикера.

Продолжая традиции основателя галереи Павла Третьякова, Зельфира Трегулова многое делает для пополнения музейного фонда лучшими произведениями современного искусства, реализует проекты, позволяющие всё большему числу людей знакомиться с творчеством отечественных и зарубежных мастеров, отметил Володин.

«Ваш профессионализм, верность своему делу заслуживают уважения», — подчеркнул председатель Госдумы и пожелал гендиректоруТретьяковской галереи здоровья и успехов.

 

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По материалам: pnp.ru

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