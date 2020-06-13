Вячеслав Володин поздравил Зельфиру Трегулову с днём рождения

Лидия Мартынова

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил гендиректора Государственной Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову с днём рождения и отметил её профессионализм и заслуги в сохранении художественного, историко-культурного наследия России. Текст поздравления опубликован на сайте палаты.

«Авторитетный искусствовед, Вы занимаетесь важным делом сохранения художественного, историко-культурного наследия нашей страны», — говорится в поздравлении спикера.

Продолжая традиции основателя галереи Павла Третьякова, Зельфира Трегулова многое делает для пополнения музейного фонда лучшими произведениями современного искусства, реализует проекты, позволяющие всё большему числу людей знакомиться с творчеством отечественных и зарубежных мастеров, отметил Володин.

«Ваш профессионализм, верность своему делу заслуживают уважения», — подчеркнул председатель Госдумы и пожелал гендиректоруТретьяковской галереи здоровья и успехов.