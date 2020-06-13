Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту

Вадим Карасев

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — аромат Lil Fleur, который вдохновлен всей гаммой юношеских чувств, от шведской марки Byredo.

Марка Byredo продолжает предаваться ностальгии. Если предыдущий аромат бренда был посвящен выпускному балу, то летняя новинка — подростковым переживаниям и юношескому бунтарскому духу.

Я замечал, что в духах часто стараются выразить определенное чувство или одну идею. Lil Fleur выражает сложный характер и полный спектр эмоций, которые может испытывать человек. У меня есть дочь и младшая сестра, и мой опыт отца и брата говорит мне, что нет ничего более прекрасного и захватывающего, чем те чувства, которые бушуют в юной душе,

— говорит Бен Горхэм, креативный директор и основатель Byredo.





Свое новое творение он называет "посвящением меломанам и современной музыкальной культуре".

В сердце Lil Fleur — дамасская роза, символ любви и красоты. Верхние ноты представлены взрывной свежестью кассии и мандарина, в то время как белый шафран смягчает и согревает композицию унисекс. В базе — белая древесина, амбра и ваниль.





Рекламная кампания получилась не менее необычной, чем сам аромат. Ее доверили снимать модному фотографу Крейгу Макдину. Марка ранее уже сотрудничала с ним — они вместе работали над выпуском книги. Кастинги для рекламной кампании начались в Нью-Йорке в январе 2020-го, а съемки состоялись в феврале. Моделей искали в школах и на улицах города, ими стали двенадцать обычных девушек, которые также стали героинями видеоинтервью. Они порассуждали о памяти, ароматах, индивидуальности и многом другом, что приходит в голову, когда первый раз слушаешь Lil Fleur.

Самое ценное в ароматах Бена то, что они всегда рассказывают какую-либо историю; это воспоминания и эмоции, которые скрываются внутри каждого из нас. Lil Fleur — это не о цветах, это о чувствах. Участвуя в этом проекте, делая фото и видео, я словно ненадолго сам стал тинейджером. Обычно мне приходится фотографировать одежду, благодаря Бену Горхэму для Lil Fleur я снимал чувства,

— поделился фотограф.

Стоимость: 19 950 руб. за 100 мл