За сутки почти 120 российских военных вылечились от коронавируса

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

За прошедшие сутки от коронавируса нового типа вылечились 118 российских военных, общее число выздоровевших составляет 4947 человек, говорится в информационном бюллетене на сайте Министерства обороны.

Снято с контроля медиков за сутки 315 военнослужащих, общее их число теперь составляет 13 227 человек.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1 524 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала составила 550 человек, 41 сотрудник снят с контроля медиков. Таким образом, общее число больных коронавирусом среди гражданского персонала составляет 271.

Среди военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях количество заразившихся COVID-19 составляет 360.

Всего число заражённых коронавирусом граждан в России за сутки выросло на 8 706, до 520 129.

Ранее главный эпидемиолог Министерства здравоохранения, академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико в разговоре с «Парламентской газетой» отметил, что в несколько регионов России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19. Тем не менее, по его словам, распространение инфекции это не остановит.