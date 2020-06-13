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Запашный оценил видеообращение Ефремова

Запашный оценил видеообращение ЕфремоваЭдгар ЗапашныйФото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Генеральный директор Московского цирка Эдгард Запашный оценил видеообращение актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, в своем Instagram.

«На этом видео не артист Михаил Ефремов,а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов», — констатировал он. Запашный также выразил соболезнования семье погибшего водителя Сергея Захарова.

В ночь на 13 июня Ефремов записал видеообращение «к людям», в котором попросил прощения у родных погибшего по его вине Сергея Захарова и предложил им свою помощь. Также он заявил о «конце Ефремова».

8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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