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Затопленный рудник "Мир" не угрожает здоровью жителей Якутии

Затопленный рудник "Мир" не угрожает здоровью жителей Якутии
Затопленный рудник "Мир" в Якутии не представляет никакой угрозы здоровью жителей города Мирный, а "Алроса" постоянно контролирует содержание сероводорода в воздухе, рассказал РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев.

В августе 2017 года на руднике "Мир", принадлежащем алмазодобывающей компании "Алроса", прорвало дамбу, шахту затопило, погибли восемь горняков. Впоследствии бывшему начальнику "Мира" Алексею Бурксеру и бывшему и.о. главного инженера Александру Манну предъявили обвинения в нарушении правил безопасности. Суд приговорил каждого к двум с половиной годам колонии.

Николаев отметил, что трубка "Мир" разрабатывается уже 65 лет, и на протяжении всего этого времени жители Мирного спокойно жили рядом с карьером.

"Мы знаем, что различными службами Мирнинского ГОКа, институтом "Якутнипроалмаз" и другими специалистами ведется целая серия различных мониторингов за состоянием карьера "Мир". В случае, если бы что-то угрожало здоровью людей, за такое время экологи подняли бы этот вопрос", - сказал Николаев.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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