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Жара не спасет Россию от коронавируса: события ночи 13 июня — EADaily

Жара не спасет Россию от коронавируса: события ночи 13 июня — EADaily

Повышение температуры воздуха на улице не влияет на коронавирус, который не снижает своей активности при жаре. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко со ссылкой на опыт других стран. Однако с жарой уходят на второй план острые респираторные заболевания, которые могут осложнить лечение человека, заразившегося коронавирусом.

На Камчатке в 15 км от села Тигиль медведь напал на рыбака и убил его. По имеющимся сведениям, трагедия произошла в районе реки Тигиль, куда группа из нескольких человек 12 июня приехала порыбачить. Один из них и стал жертвой косолапого — первой на полуострове в новом сезоне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если проиграет выборы в ноябре, то признает поражение и найдет чем заняться. Журналист попросил главу Белого дома прокомментировать слова демократа Джо Байдена, предположившего, что Трамп может не признать проигрыш и попытаться остаться в администрации.

В Казани, где на газораспределительной станции на территории ООО «Газпром сжиженный газ» произошел пожар, огнеборцы для ликвидации огня используют пожарный поезд. Как говорят в МЧС, произошло факельное горение.

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы, опубликовал видео, в котором попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова. «Я все равно прошу (простить), хотя знаю, что не простят», — сказал Ефремов. Он уточнил, что намеревается помочь семье погибшего деньгами, «если примут». Актер при этом уточнил, что не пытается откупиться, а хочет «искупить» вину.

Бразилия вышла на второе место в мире по числу смертельных случаев от коронавируса, обогнав Великобританию. За сутки в Бразилии умерли еще 909 человек и общее число летальных случаев достигло 41 828. Смертность составляет 5%.

Власти Абхазии решили продлить закрытие границы с Россией как минимум до 1 июля. Это связано с распространением коронавируса. В пресс-службе президента республики сообщили, что решено «ограничить до 1 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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