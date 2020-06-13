Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Желающим заняться сексом во время пандемии дали советы

Желающим заняться сексом во время пандемии дали советыФото: Justin Setterfield / Getty Images

Департамент здравоохранения Нью-Йорка предложил желающим заняться сексом во время пандемии несколько способов спастись от возможного заражения коронавирусом. Как сообщает New York Post, среди советов — секс в маске и использование стен между партнерами.

«Будьте креативны с позициями в сексе и физическими барьерами между вами, вроде стен, что позволит осуществить сексуальный контакт, но без прямого контакта лицом к лицу», — говорится в рекомендациях медиков. По мнению специалистов, наличие маски, закрывающей и нос, и рот в период распространения коронавируса — «хороший способ усилить защиту во время секса».

При этом департамент подчеркнул, что самыми безопасными все еще остаются способы, не подразумевающие контакта между партнерами. В пример привели видеосвязь, чаты с трансляциями и обмен эротическими сообщениями.

Пользователей соцсети Twitter удивили советы специалистов. Многие посчитали, что это меры, которые вряд ли в реальности будет соблюдать большинство людей. «Хм, а люди действительно все это делают?» — задалась вопросом mallorymhughes. TheCryptoBadger не поверил, что это реальные советы, написав, что «они троллят нас». «Что же. Для некоторых из нас это единственный шанс заняться сексом!» — пошутил 50Fireball.

Были и те, кто посчитал, что меры помогут определить нежелательных партнеров. По мнению emilyhamedian, отказ от маски во время секса равноценен отказу пользоваться другими типами защиты. Юзерка заключила, что так можно понять, с кем не стоит продолжать отношения.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Архивы "Кинотавра": каким фестиваль был пять лет назад
Архивы "Кинотавра": каким фестиваль был пять лет назад
Соловьев прокомментировал заявление Трампа об отказе от «эры бесконечных войн»
Соловьев прокомментировал заявление Трампа об отказе от «эры
Российских пенсионеров с 1 июля ждут приятные сюрпризы от ПФР
Российских пенсионеров с 1 июля ждут приятные сюрпризы от ПФР
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В России одобряют 82% заявок на льготную ипотеку под 6,5%
В России одобряют 82% заявок на льготную ипотеку под 6,5%
Желающим заняться сексом во время пандемии дали советы
Желающим заняться сексом во время пандемии дали советы
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 58 спутников глобального интернета Starlink
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 58 спутников глобального интернета
Обойдетесь сами. Трамп заявил об отказе США "решать чужие конфликты"
Обойдетесь сами. Трамп заявил об отказе США "решать чужие конфликты"
Кинодайджест: от "южной готики" в сериале "Чики" до путешествий во времени в сериале "Тьма"
Кинодайджест: от "южной готики" в сериале "Чики" до путешествий во
Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках
Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о
Трамп рассказал о «самой быстрой в мире» гиперзвуковой ракете США
Трамп рассказал о «самой быстрой в мире» гиперзвуковой ракете США
Лавров и Шойгу летят в Анкару для проведения консультаций
Лавров и Шойгу летят в Анкару для проведения консультаций

Топ на сегодня

Названо любимое пиво россиян
Названо любимое пиво россиян
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту

Еще по теме

Обилие отдыхающих в парках США во время карантина поразило пользователей сети
Эксперты рассказали, что происходит с телом, когда человек перестает заниматься сексом
Специалисты рассказали, почему люди занимаются сексом вопреки своему желанию
Ученые объяснили непреодолимую тягу к сексу у человека