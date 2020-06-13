Желающим заняться сексом во время пандемии дали советы

Вадим Карасев

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Департамент здравоохранения Нью-Йорка предложил желающим заняться сексом во время пандемии несколько способов спастись от возможного заражения коронавирусом. Как сообщает New York Post, среди советов — секс в маске и использование стен между партнерами.

«Будьте креативны с позициями в сексе и физическими барьерами между вами, вроде стен, что позволит осуществить сексуальный контакт, но без прямого контакта лицом к лицу», — говорится в рекомендациях медиков. По мнению специалистов, наличие маски, закрывающей и нос, и рот в период распространения коронавируса — «хороший способ усилить защиту во время секса».

При этом департамент подчеркнул, что самыми безопасными все еще остаются способы, не подразумевающие контакта между партнерами. В пример привели видеосвязь, чаты с трансляциями и обмен эротическими сообщениями.

Пользователей соцсети Twitter удивили советы специалистов. Многие посчитали, что это меры, которые вряд ли в реальности будет соблюдать большинство людей. «Хм, а люди действительно все это делают?» — задалась вопросом mallorymhughes. TheCryptoBadger не поверил, что это реальные советы, написав, что «они троллят нас». «Что же. Для некоторых из нас это единственный шанс заняться сексом!» — пошутил 50Fireball.

Были и те, кто посчитал, что меры помогут определить нежелательных партнеров. По мнению emilyhamedian, отказ от маски во время секса равноценен отказу пользоваться другими типами защиты. Юзерка заключила, что так можно понять, с кем не стоит продолжать отношения.