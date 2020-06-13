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Жители Раменок обвинили рабочих ГК "Ташир" в разливе нефтепродуктов

Жители Раменок обвинили рабочих ГК "Ташир" в разливе нефтепродуктов
Фото: readovka.ru

Столичный новостной портал readovka.ru сообщил со ссылкой на местных жителей, что в районе стройки ЖК "Легаси" при рытье котлована рабочие ГК "Ташир" повредил вкопанную в землю емкость с ГСМ, а неизвестное количество содержимого якобы вылилось в грунт. 

В самой компании информацию опровергают. В пресс-службе столичного управления МЧС заявляют, что специалисты не обнаружили разлива топлива на строительной площадке.

Ранее местный житель и очевидец произошедшего Василий Лузинович рассказал изданию readovka.ru, что вместо того, чтобы вытащить и утилизировать ёмкости, строители ГК "Ташир" "раскурочили одну из них ковшами, и содержимое вылилось в грунт". По его словам, настоящий ущерб оценить невозможно.

"Увидев озеро черной жижи и почувствовав едкий запах, разнесшийся по району, москвичи не на шутку перепугались и вызвали МЧС", - пишет readovka.ru, приводя фотографии с места событий.

Прибывшие на место сотрудники мобильной лаборатории МЧС не обнаружили разлива, но признали, что в цистерне могут оказаться остатки ГСМ.

Позднее жительница Раменок Гульнара Решетина также заявила телеканалу РЕН-ТВ, что стала свидетельницей того, как рабочие по шлангам "сгоняли обнаруженные в котловане горюче-смазочные материалы в систему столичной канализации". 


В комментарии МЧС, который поступил на запрос РЕН ТВ, говорится, что вечером 6 июня поступила информация об обнаружении на стройплощадке в Раменках емкостей от нефтепродуктов.

"Лабораторией УМЛК ГУ МЧС России по Москве был проведен экспресс-анализ, который показал, что превышений ПДК нет. 7 июня, в светлое время суток, по результатам дополнительной проверки было установлено, что на строительной площадке находятся старые пустые тары, не пригодные для дальнейшего использования. В котловане присутствовали грязь и вода, следов разлива топлива не было", - сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.

В компании "Ташир", в свою очередь, опровергают информацию о разливе, поясняя, что горюче-смазочные материалы на месте действительно были обнаружены, но никакого разлива не было.

Редакция Readovka.ru направила соответствующий запрос в Росприроднадзор, а также попросила считать данную публикацию официальным обращением в Прокуратуру города Москвы.

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По материалам: uposters.ru

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