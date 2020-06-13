Злочевский и Burisma Group открестились от 6 млн долларов

Анастасия Иванова

Президент Burisma Group Николай Злочевский отреагировал на заявления директора НАБУ Артема Сытника и руководителя САП Назара Холодницкого, озвученные на совместной пресс-конференции, о якобы совершенных неправомерных действиях в интересах компании Burisma Group и ее руководства.

В частности, компания заявила, что ни Николай Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к озвученным событиям. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

В Burisma Group считают дело о 6 млн долларов спецоперацией и провокацией

В компании подчеркивают, что Николай Злочевский ни к кому не обращался с просьбами о совершении неправомерных действий и никоим образом не способствовал таким действиям, а также не имеет отношения к продемонстрированным средствам или каким-либо ожиданиям относительно подарков ко дню рождения.

«Любое упоминание Burisma Group и ее собственника расценивается компанией как провокация, поэтому компания обращается к медиа с просьбой не манипулировать непроверенной информацией», — говорится в заявлении на сайте компании.