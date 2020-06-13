Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Злочевский и Burisma Group открестились от 6 млн долларов

Злочевский и Burisma Group открестились от 6 млн долларов

Президент Burisma Group Николай Злочевский отреагировал на заявления директора НАБУ Артема Сытника и руководителя САП Назара Холодницкого, озвученные на совместной пресс-конференции, о якобы совершенных неправомерных действиях в интересах компании Burisma Group и ее руководства.

В частности, компания заявила, что ни Николай Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к озвученным событиям. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

В Burisma Group считают дело о 6 млн долларов спецоперацией и провокацией

В компании подчеркивают, что Николай Злочевский ни к кому не обращался с просьбами о совершении неправомерных действий и никоим образом не способствовал таким действиям, а также не имеет отношения к продемонстрированным средствам или каким-либо ожиданиям относительно подарков ко дню рождения.

«Любое упоминание Burisma Group и ее собственника расценивается компанией как провокация, поэтому компания обращается к медиа с просьбой не манипулировать непроверенной информацией», — говорится в заявлении на сайте компании.

207 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Бывшая звезда Comedy Club заразился коронавирусом
Бывшая звезда Comedy Club заразился коронавирусом
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Названо любимое пиво россиян
Названо любимое пиво россиян
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Россиянам позволят получать выплаты и пособия без справок
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
Премьер Сквернялис жалуется на «низкое и гадкое» в политике Литвы
В Лондоне усилили меры безопасности из-за возможных беспорядков
В Лондоне усилили меры безопасности из-за возможных беспорядков
Предвыборная Белоруссия — ситуация продолжает накаляться
Предвыборная Белоруссия — ситуация продолжает накаляться
Дочь Ефремова пожаловалась на обман и бестактность журналистов
Дочь Ефремова пожаловалась на обман и бестактность журналистов
Дочь Ефремова рассказала о пути к гомосексуальности и небинарности
Дочь Ефремова рассказала о пути к гомосексуальности и небинарности
Мишустин утвердил "дорожную карту" в области инжиниринга
Мишустин утвердил "дорожную карту" в области инжиниринга

Топ на сегодня

Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5

Еще по теме

Злочевский вернулся в Украинское государство
"Злочевский захотел подарок ко дню рождения": Бутусов рассказал подробности о "взятке для Холодницкого"
Американские дипломаты составили заявление о расследовании по Burisma для Зеленского
Волкер встречался в 2018 году с представителем фирмы Burisma, сообщают СМИ