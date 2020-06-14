250 супер интересных вопросов девушке по переписке и не только

Анастасия Иванова

Чем привлекательнее девушка, тем сложнее ее чем-либо удивить. Каких только комплиментов ей не говорили. Каких только пикап-фразочек не довелось ей услышать. Что ей сказать? Как обратить на себя ее внимание и выделиться из серой массы ее обожателей?

Тебе нужно научиться искусно вести диалог. Подкидывать интересные ей темы для разговора, задавать вопросы, на которые ей захочется ответить.

Ей должно быть с тобой интересно. В процессе разговора у вас должны найтись точки соприкосновения, а у нее в голове напротив твоего имени должна появиться заметка: «Не идиот. Продолжаем проверку. Пока результаты удовлетворительные».

Начни беседу с одного из нижепредставленных вопросов. Не отмалчивайся, активно включайся в диалог, но позволь девушке взять роль говорящего на себя.

Ты готов к большой игре?

Тогда мы начинаем!

250 интересных вопросов

Какие парни тебе нравятся?Какой ты видишь себя через пять — десять лет?Что в твоем понимании «эмоциональная близость»?Какие люди тебе не нравятся?Воспоминание, которое заставляет тебя краснеть спустя годы?Ты веришь в настоящую любовь?Какие качества должны быть в парне твоей мечты?Тебе когда-нибудь приходилось принимать решение, которое повлияло на всю твою жизнь?Самое романтическое место для свидания?Стоит ли поддерживать дружеские отношения с бывшими?Есть ли люди, которым ты не нравишься?Какие у тебя хобби?Сможешь назвать мне три своих слабости?Если бы сегодня был твой последний день в этом мире, как бы ты его провела?Самое романтическое событие в твоей жизни?Ты бы смогла нарушить закон ради кого-либо из членов твоей семьи?Город, который тебя вдохновляет и заряжает энергией?Что бы ты предпочла – быть бедной, но безумно привлекательной, или быть непривлекательной и безумно богатой?Выигрыш в лотерею или настоящая любовь?Как бы ты потратила десять миллионов долларов?Представь, что твой парень тебе изменил. Ты изменишь ему в ответ или отвесишь пощечину?Кто был твоей первой любовью?Если бы я был мороженым, как бы ты меня съела?Расскажи о самом лучшем отдыхе в твоей жизни. И что именно сделало его таковым? Впечатления, эмоции, события, люди?Как ты представляешь себе настоящую любовь?Чего ты боялась в детстве?Какие фильмы ты любила в детстве?У тебя близкие отношения с семьей?Сколько у тебя братьев и сестер? У вас хорошие отношения?Что вызывает у тебя улыбку?Представь, что у тебя есть возможность посетить абсолютно любую страну. Куда ты отправишься?Расскажи мне о самых странных отношениях в твоей жизни.Самый романтический поступок, который ты совершала?Твой любимый цвет?Кто твой любимый голливудский актер? Актриса?Самый лучший подарок, который ты когда-либо получала?Каким был самый душевный подарок в твоей жизни?У тебя есть какие-либо прозвища?Ты сова или жаворонок?Самое идеальное блюдо на свете – это … ?Еда, которую ты ненавидела в детстве и полюбила, когда стала старше?Назови парочку вещей из твоего списка твоих целей на жизнь.В подростковом возрасте кто из родителей был тебе ближе?Ты любишь приключения?Часто ли тебе становится скучно?Ты любишь рутину или спонтанность?Ты веришь в любовь с первого взгляда?Опиши свой первый поцелуй.Дурная привычка, которую ты успешно поборола и очень этим гордишься?Если ты бы стала правительницей всего мира, что бы ты изменила?Какие комплименты по поводу внешности ты получаешь чаще всего?Легко ли тебя обидеть?Любишь ли ты цитировать известных личностей?Как ты относишься к мировым религиям?У тебя есть любимые писатели?Твои любимые сериалы?Есть ли у тебя твердые убеждения?Пять вещей, которые ты ненавидишь. Почему?Самое опасное приключение твоего детства?Чем ты любишь заниматься накануне Нового года?Вопросы, на которые ты бы хотела получить от меня ответ?Как на твой взгляд выглядит идеальная жизнь?В каком возрасте уже ненормально быть девственником?Самое большое достижение в твоей жизни?Возможно ли иметь эмоциональную близость без физической?У тебя есть чувства к твоему бывшему?Ты когда-нибудь придерживалась обещаний, которые давала в Новый год?Любимая крылатая фраза?Есть ли у тебя место силы?Что прямо сейчас находится в твоем холодильнике?Ты бывала заграницей?Твой идеальный отпуск?Твои самые долгие отношения?Жалеешь ли ты о каких-либо своих отношениях?Ты либерал или консерватор? Атеистка или верующая?Как ты относишься к однополой любви?Ты следуешь сердцу или зову разума?Ты интересуешься политикой?Ты любишь заниматься каким-либо спортом?Любишь смотреть спорт по ТВ?Стоит ли затрагивать прошлое в отношениях?У тебя был когда-либо секс на одну ночь?Существует ли любовь на всю жизнь?Ты веришь в родственные души?Ты любишь животных?У тебя есть домашние животные?Какое качество в тебе люди считают странным?Что ты любишь в себе больше всего?Любишь танцевать?Твоя любимая песня?Твой любимый вымышленный персонаж? Чем он тебе нравится?Если бы ты могла встретиться с любым из умерших знаменитостей, кого бы ты выбрала?Как бы твои друзья описали тебя в трех словах?Какую суперспособность ты бы предпочла?Самый лучший совет, который ты когда-либо получала?Ты открыта к сексуальным экспериментам?Ты пробовала наркотики?Ты целовалась с девушкой?Чего бы ты хотела достичь в жизни?Как бы ты хотела повлиять на этот мир?Кто ты по знаку Зодиака?Куда бы ты отправилась в путешествие?Твое любимое воспоминание из детства?Твоя любимая кухня?Любимое время года?Сколько у тебя лучших друзей?Если бы тебе пришлось есть только одно блюдо до конца твоих дней, что бы это было?Представь, что тебе нужно отправиться в космос на полгода. Какие три вещи ты возьмешь с собой?Кто из знаменитостей нравится тебе своим вкусом в одежде?Идеальное свидание для тебя?Жизнью какой знаменитости ты бы хотела жить один день?Твой любимый дизайнер одежды?Если бы кто-то решил приготовить тебе ужин, что бы ты попросила?Последний из просмотренных сериалов, от которого ты не могла оторваться?На концерт какой группы ты бы отправилась?Тебе нравится пасмурная погода? Почему?Блюдо, которое ты терпеть не можешь?Книга, которую ты очень хочешь прочесть?Самая лучшая книга всех времен?Могли ли Роза и Джек спастись вдвоем?В каком веке ты бы хотела жить?Вид спорта, который ты не понимаешь?Ты бы хотела стать мировой звездой спорта?Если бы завтра настал конец Света, что бы ты сказала и кому?Как ты расслабляешься после тяжелой недели?Каким животным ты бы хотела стать на один день?Женщина-знаменитость, являющаяся для тебя ролевой моделью?Веришь ли ты в судьбу?Какие качества в людях тебя выводят?Встречаясь с человеком в первый раз, на что ты обращаешь внимание в первую очередь?Три пункта из списка «Успеть до того, как я умру», которые ты считаешь самыми важными?Если бы ты выиграла деньги в лотерею, как бы ты их потратила?Ты пьешь алкоголь?Твой любимый алкогольный напиток?Твои странные привычки перед отходом ко сну?Ты любишь готовить?В виде чего ты бы испекла торт?Что заставило тебя выбрать именно эту профессию?Как выглядит идеальная пицца?Самый ужасный и странный подарок, который ты получала?Тема, на которую ты можешь говорить бесконечно?Достижение, которым ты гордишься больше всего?Самое забавное свидание в твоей жизни?Что тебя способно оттолкнуть на первом свидании?Твой любимый праздник?На что тебе не жалко тратить даже огромные деньги?Какие обещания ты дала себе в этом году?Если бы ты могла работать кем угодно, что бы ты выбрала?Кем бы ты не стала работать ни за какие деньги?Тебе проще импровизировать или следовать четкому плану?Самый безумный поступок в твоей жизни?Ты была трудным подростком?Сладкая или соленая пища?Самый лучший совет, который ты получила от бабушки или дедушки?Что бы ты сказала самой себе, если бы вернулась в прошлое лет на пять?Твоя любимая семейная традиция?Ты бы отправилась в путешествие автостопом? Куда? С кем?Худшая из всех твоих работ?Когда ты была ребенком, как ты представляла себе свою взрослую жизнь?У тебя есть скрытый талант?Чему бы хотела научиться?Какую актрису ты бы выбрала на роль себя в фильме, основанном на твоей биографии?На кого из знаменитостей ты похожа?На кого из родителей ты больше похожа внешне и по характеру?Что для тебя наиболее ценно в друзьях?Какие качества ты бы хотела видеть в своем супруге?С кем бы ты хотела оказаться на необитаемом острове?Ты предпочитаешь шумные мегаполисы или тихие провинциальные города?Смогла бы прожить без телефона неделю?Три приложения на твоем телефоне, без которых ты не можешь обойтись?Как ты относишься к свободным отношениям?Ты бы хотела получить (еще одно) высшее образование?Жалеешь ли ты о выборе своей специальности?Тебе нравилось в школе?Самая странная профессия на твой взгляд?Фильмы или сериалы?С кем бы ты отправилась в кругосветное путешествие?Самая странная книга, которую ты читала?Самое неловкое из твоих прозвищ?Ты любишь переезды и смену обстановки?Чего бы хотела достичь в своей карьере?Как думаешь, долго ли ты еще будешь работать в этой сфере?В какую страну ты бы ни за что не поехала и почему?В какой город ты бы переехала хоть завтра?Ты любишь жить одна или с кем-то?Что для тебя неприемлемо в отношениях?Ты часто не сдерживаешь обещания?Как выглядит твое идеальное утро?С кем из знаменитостей ты бы отправилась на свидание?Когда тебе грустно, что гарантированно может поднять тебе настроение?В какое место ты готова возвращаться вновь и вновь?Ты обладаешь развитой эмпатией?Ты умеешь поддерживать и успокаивать людей?Ты боишься летать на самолетах?Тебе нравится быть в центре внимания?Самый странный комплимент в твоей жизни?Какой предмет был твоим любимым в школе?Какой предмет в школе ты ненавидела?Ты считаешь, тебе повезло с учителями в школе/преподавателями в университете?Твоя любимая игрушка в детстве?Если бы ты могла вернуться в прошлое, какой период своей жизни ты бы выбрала?Как ты считаешь, с чем тебе больше всего повезло в жизни?Ты мстительный человек?Книга и фильм, которые перевернули твое сознание?Самая раздражающая из современных песен?Знаменитость, которая тебя раздражает?Ты бы хотела стереть какие-либо воспоминания из своей памяти?В чем твоя сила?Ты плачешь над грустными фильмами?Смогла бы стать вегетарианкой/перестать быть вегетарианкой?Стиль какого века нравится тебе настолько, что ты хотела бы одеваться в духе этого времени?Ты любишь соревнования?Жалеешь ли ты о каких-либо ошибках?Ты бы предпочла быть вдвое богаче или вдвое счастливее чем сейчас?Ты бы хотела стать вдвое умнее или вдвое красивее?Когда ты в последний раз очень нервничала и почему?Какие привычки людей тебя бесят?Ты умеешь отпускать людей?Последняя песня, которую ты слушала без остановки?Самый лучший сериал всех времен?Ты умеешь признавать свои ошибки?Бесконечный запас денег или вечная любовь?С какой знаменитостью ты бы поменялась жизнями?Неловкая история, о которой твои друзья продолжают тебе напоминать?Шумная вечеринка или вечер в кругу парочки близких друзей?Ты бы хотела, чтобы тебе устроили вечеринку-сюрприз?Самый трудный период в твоей жизни?Героиней какого мультфильма ты бы хотела стать?Твой самый большой страх?Ты когда-нибудь представляла себя в роли грабителя банка?Ты любишь смотреть и читать новости?Каким президентом ты бы была?Ты ходишь на выборы?Если бы ты стала парнем на один день, что бы ты сделала?Как думаешь, кому жить проще – парням или девушкам?Самый милый комплимент, который ты получала?Самый странный слух о тебе, что ты слышала?Самый странный твой знакомый?Ты когда-нибудь сомневалась в своей ориентации?Если бы ты могла выйти замуж за вымышленного персонажа, кто бы это был?Ты всегда следуешь чужим советам?Ты зависишь от чужого мнения?Нарушала ли ты когда-нибудь закон?Чего бы ты хотела достичь в этом году?Ты поддерживаешь общение с человеком, с которым впервые поцеловалась?Как ты представляешь себе свою свадьбу?Твоя первая любовь из знаменитостей?Смогла бы пойти на измену?Ты помнишь имя своего первого лучшего друга?Прочитала бы мысли своих знакомых на твой счет, если бы смогла?