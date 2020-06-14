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"30 тысяч рублей": Жириновский предложил повысить минимальную зарплату

"30 тысяч рублей": Жириновский предложил повысить минимальную зарплату
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести стандарт по зарплате на всей территории страны. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Политик обращает внимание на рост недовольства высокими зарплатами в коммерческих структурах и госкорпорациях.

"Минимальная зарплата — 30 тысяч рублей в месяц. Это одна тысяча рублей в день", — заявил он.

По его мнению, если средняя зарплата составляет 70 тысяч рублей, то максимальная не должна превышать 500 тысяч рублей.


"Никаких зарплат по миллиону рублей в день. Президент получает больше всех — 700 тысяч рублей, депутаты — не более 500 тысяч", — предложил Жириновский.

Парламентарий считает, что также следует ввести единый налог на сверхприбыль. Ее можно будет тратить на поддержку медицины и образования, чтобы они были полностью бесплатными.

# Россия
По материалам: ria.ru

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