5 признаков того, что вы можете увидеть больше, чем другие

Вадим Карасев

Есть люди, которые очень чувствительны к энергетическим изменениям и потокам Вселенной. Эти личности могут видеть гораздо больше, чем окружающие. Предлагаем ознакомиться с явными признаками того, что вы — один из таких людей.

Способность видеть больше, чем кто-либо другой — это особый дар, который стоит развивать. Его порой сравнивают с экстрасенсорными способностями, коих бывает немало. Ознакомьтесь с десятью признаками наличия у вас дара. Возможно, что вы тоже не так просты, как кажется на первый взгляд.

Умение чувствовать эмоции людей

Это называется эмпатией. Некоторые из нас ощущают чужое горе или радость, просто смотря в глаза или даже находясь на большом расстоянии. Кто-то говорит, что это совпадение, но на самом деле такие люди просто считывают энергетическое поле окружающих.

Так бывает, например, с близнецами, которые чувствуют друг друга как самих себя. Именно по этой причине чувствительным людям и тем, кто видит больше, чем другие, стоит задавать себе почаще вопрос: «А действительно ли эти чувства принадлежат мне?». Возможно, негатив и переживания — результат взаимодействия с окружающими, пребывающими в таком состоянии.

Ощущение опустошенности, когда вокруг много людей

Если человеку нравится находиться в окружении самых близких или вовсе в одиночестве, это может свидетельствовать о том, что он легко впитывает чужую энергию, в том числе и негативную.

Он видит и чувствует мир тоньше, чем другие, а когда вокруг много людей, то они вместе намного сильнее изменяют биополе такого человека. Так проявляет себя дар энергетической чувствительности. Правда, вы можете просто оказаться интровертом, так что очень важно, чтобы другие признаки тоже указывали на умение чувствовать энергию более тонко.

Чувства очень интенсивны

Например, человек может иметь невероятно мощное обоняние, острое зрение, развитый слух. Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что люди, видящие больше остальных, не любят яркий свет, чувствительны ко вкусу и запахам.

То же самое касается и простых прикосновений. Такие люди очень сильно боятся щекотки, имеют много зон на теле, до которых не дают никому касаться. Также стоит отметить и такие чувства, как злость, тревожность, гнев, печаль, обиду. Всё это тоже должно проявлять себя в разы сильнее, чем у других.

Мощная интуиция

Умение видеть то, что другие не могут, порой проявляется в привычной многим интуиции. У чувствительных людей интуиция настолько мощная, что дает ответы на самые разные вопросы, в том числе и духовные.

Наделенные даром видеть больше, чем другие, способны за считанные секунды понять, можно ли доверять человеку. Также эти люди могут предсказывать будущее, просто выражая свои опасения или сомнения относительно каких-то событий, поступков или людей.

Шестое чувство помогает таким людям отлично считывать биополе окружающих, поэтому они могут почувствовать, когда им врут. Этот мощный детектор лжи работает почти всегда безотказно, а также совершенствуется со временем. Еще больше усилить интуицию помогут специальные талисманы и упражнения.

Окружающие замечают это

Окружающие люди говорят таким личностям, что те действительно видят больше, чем другие, и чувствуют мир тоньше. Если человеку все вокруг твердят, что он очень чувствителен, вполне возможно, так оно и есть. Особенно если это мнение подкрепляется фактами.

Это действительно отличный показатель того, что ему удается видеть вокруг себя намного больше того, что скрыто от большинства. Если и другие это замечают, значит, это правда.