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Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи ЕфремоваМихаил Ефремов (справа)Фото: пресс-служба Таганского суда

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, который умер в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, объяснил причину отказа родственников от помощи актера. Об этом он рассказал в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube.

По словам Добровинского, семья погибшего водителя хочет, чтобы дело расследовалось по закону. Он подчеркнул, что родственники готовы принять решение суда. Кроме того, родственников Захарова покоробило, что актер опубликовал видеообращение, однако связаться с ними лично не пытался.

Добровинский также усомнился в том, что семья Захарова «сломается», если им предложат компенсацию в размере 100 миллионов рублей. «Я слышу такие слова от них, что редко услышишь от других», — подчеркнул адвокат.

Ранее Ефремов записал видеообращение и попросил в нем прощения у родных погибшего по его вине Захарова. Он также предложил им свою помощь. Семья Захарова отказалась от помощи артиста и не приняла его извинения.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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