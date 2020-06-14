Автор ролика о десантнике-гее с Киркоровым ответил на критику бывшего главы ВДВ

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Режиссер Марюс Вайсберг, который является автором юмористического видео, где певец Филипп Киркоров изображает десантника-гея, записывающего видеообращение своему сослуживцу, заявил, что не хотел никого обидеть. Об этом Вайсберг рассказал «Комсомольской правде».

Комментируя споры вокруг видео, Вайсберг сказал, что сейчас полемика может разгореться на пустом месте. «Если над кем-то Филипп и смеялся, то только над собой. Там же прослеживается и самоирония сценаристов, про которых Филипп много раз упомянул: "Сценаристы какие-то сумасшедшие! Что это за бред?"» — отметил режиссер. Он также сказал, что надо легче ко всему относиться, добавив, что «у нас страсти уже накалены до маразма».

Вайсберг также заступился за певца, сказав, что Киркоров «даже близко там никого не обижает». «Если вдруг, того не желая, кто-то кого-то обидел, море.tv зарегистрирует свои официальные извинения, поскольку данный проект — заказ этой площадки, Филипп тут вообще не виноват» — подчеркнул он. Режиссер подытожил, сказав, что эта шутка была самоиронией и не имеет отношения к ВДВ.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, в прошлом руководивший Воздушно-десантными войсками, рекомендовал певцу Филиппу Киркорову извиниться за видео. Генерал-полковник считает, что исполнитель должен удалить видео с намеками на однополую связь десантников со всех площадок, иначе он рискует навлечь на себя гнев представителей этого рода войск.