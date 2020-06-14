Банковский роуминг отключён: отменены комиссии за переводы между регионами

Лидия Мартынова

Сегодня, 14 июня в России начал действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка — также называемый «банковский роуминг».

Согласно документу, банки не смогу взимать повышенную комиссию с переводов физических лиц в отделения одной и той же кредитной организации, находящихся в разных регионах. В пояснении к закону отмечается, что филиалы и структурные подразделения банка являются частью одной структуры, поэтому и перевод между нужно понимать как внутренние переводы. Следовательно, повышенные комиссии за такие трансферы можно расценивать как дискриминацию потребителя.

Напомним, в октябре 2019 года устранить «банковский роуминг» потребовал бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — говорил тогда Медведев.

Как сообщало ИА Newstes, закон был подписан президентом России в декабре 2019 года. Его поддержали Госдума и ЦБ РФ. Регулятор отметил, что документ выравнивает в правах граждан, сокращение издержек потребителей на осуществление переводов — важный вектор развития финансового рынка.