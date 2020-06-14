Базовый летний гардероб и белье: смотрим новые лукбуки

Вадим Карасев

В новой подборке лукбуков собрали коллекции российских брендов, белье и летнюю классику с белыми костюмами и свободными платьями.

1.IWIT

IWIT — это новый российский бренд лимитированной женской одежды, который недавно презентовал дебютную коллекцию. Свою цель создатели сформулировали так: показать девушкам, что осознанное потребление, многофункциональность и долговечность одежды в наше время очень важны.





2.Le Journal Intime

Бренд планировал представить новую коллекцию Dr. Tailor в привычном формате, но, как и многие другие марки, вынужден был адаптироваться к сложившейся сложной ситуации, сделав онлайн-съемку. В центре внимания каждого кадра — естественная красота женского тела и "новая искренность".









3.Reserved

Новый лукбук воплощает идею об оптимальном летнем гардеробе, когда вы совмещаете рабочие будни и в то же время находите свободное время для поездок за город.



