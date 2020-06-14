Биография Евы Элфи – порноактрисы с ангельским личиком

Лидия Мартынова

Ева Элфи — новая звёздочка порно индустрии. Ева — самая необыкновенная и удивительная девушка, среди прочих порно – актрис. Юная, красивая, с ангельской внешностью и невинным выражением лица, Ева выглядит романтичным подростком, а не развратной барышней с клубнички. История юной девушки, попавшей на «порно олимп» довольно простая.

Девочка Юля из Омска

Ева Элфи тщательно скрывает информацию о своей личности. Возможно это связано с семьёй. Как-то, в одном интервью девушка обмолвилась, что если бы мать узнала о её деятельности, она бы её убила. Впрочем, задумавшись Ева добавила: «Но, если я сказала сколько денег приносит моя работа, она бы согласилась». Несмотря на «тайну, окутанную мраком» известно, что родилась девушка в городе Омске, Российской Федерации.

Настоящее имя порно звёздочки – Юлия Романова. Девочка появилась на свет 27 мая 2000 года. Юля не очень охотно посещала школу, которую покинула с большой радостью в 2017 году. Зато девочку всегда прельщало скопление людей, внимание к собственной персоне. Она увлекалась театральным кружком. Большую часть времени Романова проводила в театральной студии. В свободное время девочка любила веселиться с друзьями. И всё время мечтала об одном: стать богатой и знаменитой.

Бойфренд — горемыка

Будущая порно актриса с юных лет обожала тусовки, дискотеки, общение, шумные сообщества. Став постарше, Юля неожиданно оказалась в сомнительной компании. Девушка стала встречаться с юношей, который был уличён в распространении запрещённых веществ.

Юля подрабатывала в конторе, которая распространяла БАДы. Барышня уговаривала тётушек обратить внимание на своё здоровье, пройти бесплатную диагностику и приобрести сомнительные препараты, вывалив довольно крупную сумму. Неожиданно молодой человек куда –то исчез. Пронеслась весть, что бойфренд Юли был схвачен за распространение наркотиков. Девушка какое-то время горевала по неблагополучному жениху и решилась отправится в Москву, в поисках счастья.

Попытать счастья в Москве

Романова Юля отправляется в столицу. К ней в попутчики набивается друг бывшего парня. Юноша очень переживал, что знакомство с неказистым наркодилером подведёт и его под арест, поэтому хотел покинуть родной город как можно скорее.

Молодые люди сразу понравились друг другу и решили действовать сообща. Они сняли квартиру и пустились на поиски работы. Молодой человек грезил о карьере юриста, а девушка пошла учится на журналистику.

Жизнь в Москве требует больших материальных затрат. Парочка решила подыскать подработку, чтобы сводить концы с концами. Юля перепробовала себя в разном подмастерье: торговала акциями в сомнительной конторе, попробовала силы в модельном агентстве. С последним получилась неувязка из-за плотного графика. Отчаянные молодые люди пошли на крайние меры. Целеустремлённая Юля сделала несколько снимков в стиле ню и отправила в другие веб студии.

Тина тин и Револьвер Оцелот

Романову ожидала удача. Девушку пригласили на эротическую фотоссесию в Крым. Съёмки прошли на «ура». Организаторы пикантных фотографий, как и сама юная блондинка остались очень довольны результатом. Неожиданно девушке пришло более откровенное предложение: сняться в эротическом видеролике, где красотка занимается самоудовлетворением. Деньги предложили хорошие, азарт захватил Юлю, и она тут же согласилась.

Кадры, в которых девушка ласкает и удовлетворяет сама себя пришёлся по вкусу аудитории. Юля предложила поучаствовать в эротических видео со своим парнем. Компания одобрила предложение. Юлии Романовой придумали сценический псевдоним: Тина Тин. Молодой человек решил назваться Револьвером Оцелотом, позаимствовав имя главного антагониста игры Metal Gear Solid.

Съёмки клубнички решили устроить в Чехии. Тина Тин и Револьвер Оцелот учили пошлые фразы на английском языке, чтобы умело варьировать в эпизодах пикантного фильма.

Адам и Ева в откровенном видео

Вскоре молодые люди вернулись в Москву, и вдохновлённые сьёмками клубнички, решили снимать самостоятельно эротические сцены, для платного показа на сайте Pornhub. Девушка и парень подкорректировали свои псевдонимы. Парень стал зваться – Адамом Оцелотом, а Юлия – Евой Элфи. Ева, женщина, сотканная из ребра Адама. Со второй частью имени – Элфи, связанна эльфийская внешность девушки.

Адам и Ева приняли за домашние сьёмки. Они придумывали сценарии, способные возбудить развращённых зрителей сайта. Так в свет вышел ролик о сводных брата и сестры, которые в отсутствии родителей занимаются сексом. Ролик набрал массы просмотров и сделал парочку знаменитой. Это был настоящий хит 2019 года, прославивший ребят. Особенно Еву Элфи. Красотка с ангельским лицом тут же вызвала огромный интерес к своей персоне.

Неожиданная слава

Кинодибют Евы и Адам имел оглушительный успех. Парочку пригласили на вручении лучшей премии Х-биза. Ева была счастливо, добившись таких целей. Рядом с ней по красной дорожке дефилировали такие порно звёзды, как Райли Рид и Лана Роулдс. В считанные сроки Ева Элфи обзавелась толпой преданных фанатов. Её и Адама стали часто приглашать на съёмки. В отличие от своей соблазнительной партнёрши, Оцелот не пришёл в восторг занимаясь сексом с другими девицами. Судя по всему, у Адама к Еве не шуточная страсть.

А Юля относится к своей деятельности более профессионально. Её не смущает секс с другими мужчинами и женщинами. С некоторыми барышнями Ева мечтала б оказаться в эротических кадрах.

Высказывания Евы Элфи о сексе и поклонниках

О своей работе и о сексе Юля отзывается не однозначно. Она любит демонстрировать своё тело и заниматься сексом на камеру. Но сцены самоудовлетворения ей удовольствия не приносят. Девушка считает их наигранными и фальшивыми. Куда лучше: контакт с партнёром. Всё происходит по-настоящему.

Ева любит, когда восхищаются её телом, но как-то раздражённо высказалась в адрес мужиков, которые «пускают слюни при виде её». Как-то девушка обмолвилась, что не испытывает нужды в сексе. Она может вполне обходится без него. Но совмещать секс с заработком ей нравится.

Со многим поклонниками у Юлии связаны хорошие отношения. Она любит вступать в диалог, может согласится на встречу с преданными и адекватными поклонниками. Один старшеклассник как-то подарил порно звезде приставку, о которой девушка мечтала. В благодарность мальчишка сфотографировался с актрисой клубнички.

Сумасшедшая свадьба

В начале 2020 года Ева Элфи и Адам Оцелот поженились в Лас – Вегасе. Это была спонтанная свадьба, не имеющая юридической силы, но ребята здорово кайфанули от мероприятия. Они сняли кадиллак, нарядились в свадебные одежды, обвенчались, а потом засняли несколько жарких кадров «брачного совокупления», которым непременно порадуют многочисленных поклонников. Тем не менее Ева счастлива. Она говорит, что Адам её человек. Они похожи по духу, по характеру и целеустремлённости.

Ева в настоящем времени

На данное время девушка активно ведёт странички в социальных сетях. Радует подписчиков обнажёнными фотографиями. Адам вовсю помогает супруге. Девушке очень нравится её стиль жизни. Они много времени проводят в компании друзей, посещают клубы, пьют дорогие алкогольные напитки. Девушка мечтает в будущем купить квартиру в Москве, и готова работать в «поте лица». К тому же, работа доставляет ей истинное удовольствие.