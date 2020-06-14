Биография Элли Брилсен: как русская красавица стала порно актрисой

Лидия Мартынова

Взрослые фильмы смотрят все: женщины, мужчины, подростки. Ранее съёмки в откровенном кино считалось чем-то постыдным. Но времена меняются. В наше время порно актёры не только трубят о своей профессии направо и налево, но смело заявляют о своей любви к работе. Именно такой ми является молодая и сексуальная актриса эротических видео – Элли Брилсен. Её образ многие мужчины выделят, как «любимый», при просмотре пикантного видео.

Элли Брилсен – красивая и обаятельная девушка с русскими корнями, яркая звёздочка в порно бизнесе. Очаровательная модель и сексуальная красотка с успехом снимается в кино «для взрослых». В 2017 году шоу – программа «Открытый микрофон» прославило порно актрису на всю страну. Россияне смогли разглядеть в сексапильной страстной актрисе русскую девушку по имени Ангелина Дорошенкова.

Талантливая девочка Ангелина

Будущая порно звезда родилась в семье Дорошенковых, в городе Смоленске 16 марта 1994 года. При рождении девочку назвали Ангелиной. Училась девочка прилежно и хорошо. Учёба давалась Ангелине легко, и она была отличницей. Родители гордились своей дочуркой. Она активно участвовала и побеждала в олимпиадах. Любимыми предметами вы школе были правоведение и обществознание. Большую любовь Ангелина проявляла к рисованию. Желание изображать пейзажи и натюрморты привело Ангелину к учёбе в художественной школе. Никто не мог подумать, что спустя годы, такая талантливая и усердная девочка прославится на весь мир несколько иным мастерством …

Резкая перемена в одежде и образе

Неожиданно скромняга Ангелина вступив в пубертатный период стала резко меняться. Вместо приличных платьишек подрастающая красавица стала носить короткие и обтягивающие юбочки, смело оголяющие ноги. Широкие кофты сменили обтягивающие топы. Особенно поразились родители татуировки, которую девушка сделала вопреки родительским запретам.

Ранее Ангелина избегала общества мальчишек, но неожиданная перемена застигла и эту сферу жизни. Девчонка стала больше времени проводить в обществе противоположного пола, общаться, смеяться и даже флиртовать. Видимо в девчонке уже тогда зарождался образ будущей звезды эротического кино – Элли Брилсен.

Студентка МГИМО с красным дипломом

Обучение в школе закончилось и перед смышлёной девочкой предстал серьёзный вопрос о дальнейшем обучении. Ангелина не проявляла особого рвения к какой-либо. Учителя и родители рьяно взялись за чемпионку олимпиады, чтобы отправить её на международно – правовой факультет. Дорошенкова поступила без конкурса. Потом Ангелина продолжила обучение в Московском Государственном юридическом институте. Спустя годы, девушка скажет, что учёба в МГИМО не приносила никакой радости, и была для неё «огромной ошибкой». Ангелина училась в МГИМО только по настоянию родителей, но несмотря на данный факт, закончила институт с красным дипломом.

Весёлая и позитивная девчонка

Со всеми ордноклассниками и абитуриентами у девушки складывались отличные отношения. Ангелину всегда считали весёлой, приличной, общительной девушкой, с вежливыми манерами. Она была довольно воспитанной, открытой и скромной студенткой, без намёка на пошлость или излишнюю откровенность.

Позже, злые языки станут судачить по поводу того, что Ангелина «заработала» красный диплом «упорным трудом» при личном общении с профессорами. Естественно такая информация не более чем, завистливая ложь.

Подросток, мечтающий об откровенных сценах

Несмотря на приличное воспитание, Ангелина уже в юном возрасте грезила сьёмками в фильме с пометкой 18+. Откровенные сцены подсмотренных порно кадров вызывали у девушки приятное волнение и любопытство. Однажды, под воздействием навязчивой идеи, Ангелина зашла на сайт 18+, и заполнила анкету по подбору актёров для очередного пикантного видео. Спустя какое-то время девушку ошарашил звонок от продюсера. Ангелина настолько желала сняться в откровенных сценах, что окрестила это воспоминание, как «счастливый момент».

Новая жизнь будущей порно звезды

Решив пойти тропой порно бизнеса, будущая Элли Брилсен решила полностью сменить имидж. Ангелина сделала ринопластику, увеличила губы, перекрасилась из брюнетки в блондинку. Такие перемены сделали молодую красотку ещё более сексуальной и развратной.

После звонка продюсера Ангелина отправилась в Будапешт на три недели. Русская красавица для старта выбирала съёмки в более эротичных кинолентах, а потом, войдя во вкус, стала сниматься в фильмах с жанром: фетиш.

Работа доставляла удовольствие девушку. Она неустанно заявляла в интервью, что низа чтол не променяла б свою работёнку, на высокопоставленную должность. К тому же зарплата за один рабочий день намного превышает месячной зарплаты среднего юриста.

Сценическое имя и взлёт карьеры

Ангелина вскоре, после начала «откровенного пути», заключила договор с известным продюсером Вудменом. Французский режиссёр Пьер Вудмен предложил барышне взять такой псевдоним, как Элли Брилсен. Таким образом пикантные фильмы с участием Ангелины были подписаны «вторым именем».

Элли Брилсен активно стала сниматься в разных странах Европы. Родители девушки абсолютно не возражали против того выбора, который сделала дочь. В шоу «Открытый марафон» Ангелина пошутила: «Моя мама тоже смотрит порнографические фильмы с моим участием, чтобы лишний раз убедиться: дочь жива, здорова и у неё есть работа»

За короткий период времени девушка успела сняться боле чем 50-ти эротических видео. Съёмки в порно действительно очень нравится Ангелине. Свою работу она называет «великим искусством».

Заступая на «смену» девушка не всегда ведает информацией, кто будет её партнёром на этот раз. И это довольно волнующий и приятный момент. Зарплата Элли Брилсен составляет около 600 евро, в зависимости от отработанного времени. Рабочий день длится от 3 до 10 часов.

Не порнография, а – «великое искусство»

Ангелина Дорошенкова совсем не скрывает от родственников и приятелей свою профессию. Она с гордостью говорит о своей деятельности. Ранее, девушка не сильно обращала внимание на мнение окружающих, но в последнее время своим поведением старается победить моральные устои по поводу порнографии в современном мире.

Происходящее на экране Ангелина считает прекрасным и совсем не жалеет о выбранном пути. О партнёрах Дорошенкова отзывается с уважением и симпатией. Она возмущена тем, как о порно актёрах отзываются люди, которые лично не сталкивались с данной отраслью. В народе ходит мнение, что в порно бизнес отправляются люди с низким образованием, узким интеллектом и антиморальными принципами. Дорошенкова утверждает, что не одного глупого человека среди коллег не встретила. Большинство персонажей кино 18+ имеют высшее образование, массу других увлечений, приличное воспитание. Они уважают свой труд и требуют к себе подобающего отношения со стороны окружающих.

Кто скрывается под «маской» Элли Брилсен?

Не долго личность Элли Брилсен скрывалась в тени. Скоро о молодой и успевающей порно актрисе узнали все. В паблик анонимных сплетен «Подслушано в МГИМО» просочился видеоролик с участием Ангелины. О девушке стали писать газеты, в которых звучали возмущённые фразы о том, как девушка, выучившись на юриста, предпочла достойной профессии работу в порно индустрии. Ангелину такие возмущения оставили равнодушной.

Вскоре девушка сама стала «наступать на неприятеля»: появляться в эфире, трубить на каждом шагу о своей деятельности.

В феврале 2017 года Элли Брилсен дала интервью популярной блогерше Марии Риваль, жене не мене известного Антона Риваля.

Весной этого же года, красавица появляется в шоу рэп исполнителя Big Russian Boss. Вместе с Дорошенковой в кадре засветились «коллеги по цеху»: Кристалл Руш и Китана Лар. Ангелина активно сражалась за победу в викторине, и она её одержала.

После данного шоу девушка засветилась в проекте «В активном поиске». В шоу ведущие и посетители передачи дискуссируют на тему, насколько существует возможность встретить свою любовь в социальной сети.

Мечта о будущей семейной жизни

Несмотря на успешную карьеру, личная жизнь Ангелины Дорошенковой никак не складывается. Девушка не раз говорила, что никогда не состояла в серьёзных отношениях и не имеет рядом никакого молодого человека. Но её этот факт не расстраивает. Она надеется, что обязательно встретит свою вторую половину, заведёт семью и обязательно воспитает парочку милых детишек. Элли Брилсен признаётся, что некоторые партнёры по сцене вызывали у неё определённые чувства и с ними завязывались непродолжительные романы. Но в целом, коллеги кажутся барышне слишком «идеальными» для любви и брака.

Девушка всерьёз полагает, что сможет совмещать карьеру и отношения с парнем. При знакомстве с мужчинами Ангелина никогда не скрывает род деятельности. Девушка уверяет, что парни не только не отворачиваются от неё, а напротив: восхищаются и признаются в любви.

Удачное выступление на шоу «Открытый микрофон»

В сентябре 2017 года Ангелина Дорошенкова с успехом выступила в стендап – шоу «Открытый микрофон». Обаяние и оригинальные шутки красавицы не смогли оставить равнодушными не жюри, не зрителей в зале, не тех, кто приткнул к экранам телевизора. Ангелина прекрасно шутила и занималась саморекламой, громко заявляя о своём сценическом имени и подчёркивая свою профессиональную деятельность.

Руслан Белый и Юлия Ахмедова искренне и долго смеялись, но выявили протест против дальнейшего участия девушки на проекте. К счастью, порно актрису поддержали другие члены жюри, и Ангелина попала в команду Комисаренко. В третий тур барышня не прошла, проиграв юмористу из Замбии. Позитивная и молодая звезда взрослого кино совсем не расстроилась. Она заявила, что обязательно вернётся в стендап, при этом более серьёзно к нему подготовившись.

Помимо актёрской карьеры, Ангелина любит проводить вполне приемлемый и спокойный досуг: она рисует, читает литературу, смотрит фильмы и вяжет интересные модели одежды. Съемки в порно абсолютно не наложило пошлый или грубый отпечаток на характер и образ девушки. Она по – прежнему: яркая, весёлая, умная и позитивная красавица.

Серьёзный конфликт с экс – певцом Богданом Титомиром

В ноябре 2019 года в интернете просочилась весть о том, что между порно актрисой Элли Брилсен и бывшим солистом группы «Кар- Мэн» Богданом Титомиром произошёл серьёзный конфликт. Каждый из участников ссоры высказывал разные факты происходящего.

Ангелина заявила, что встретившись в клубе с Богданом Титомиром, девушка подверглась приставаниям с его стороны. Получив отказ, мужчина стал избивать девушку, пытаясь подвергнуть её изнасилованию. К счастью, Дорошенковой удалось вырваться. Девушка настолько испугалась, что сбежала в Сочи, скрывая своё местонахождение. Ангелина высказалась, что считает выходки культового артиста 90-х неадекватными и назвала Титомира «сумасшедшим стариком».

Богдан Титомир в свою очередь выдвинул другую версию скандала с порно звездой. Он рассказал совсем другую историю. Три года назад Богдан и Ангелина познакомились и стали поддерживать «свободные отношения». «Мутки» с порно актрисами было для Титомира привычным делом.

В тот злополучный день 52 летний мужчина мирно посапывал на кушетке в своём доме. Дорошенкова незаметно подкралась к Титомиру и прилегла рядом. Певец спросонья сразу не узнал барышню и спихнул девицу на пол. Потом Богдан стал тянуть девушку к себе, но Ангелина, разозлившись двинула мужчине в пах. Рассерженный Титомир стал выталкивать раскричавшуюся барышню со своих апартаментов. История получила такую огласку, что Богдана Титомира и Ангелину Дорошенкову пригласили подтвердить факты истории на детекторе лжи. Детектор лжи показал, что ссора между людьми имела место быть, но избиения, и, тем более, изнасилования в ней не существовало.

Сейчас Элли Брилсен по-прежнему занимается карьерой и не собирается её бросать, так как считает свою работу самой лучшей в мире.