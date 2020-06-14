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Число новых компаний в России рекордно упало

Число новых компаний в России рекордно упалоФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На фоне нерабочих дней в апреле число новых компаний в России упало до рекордно низкой отметки, так что на одно новое предприятие приходилось три ликвидированных. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

За месяц, без учета индивидуальных предпринимателей, в стране открылись 11 676 новых предприятий, хотя в последние два года их было более 32 тысяч. Статистика по новым бизнесам ведется с 2005 года, и это минимальный показатель.

При этом шквала закрытий предприятий тоже не наблюдается. Ликвидировано было 31,5 тысячи компаний, что на 32 процента и на 38 процентов меньше, чем в апреле 2019-го и 2018 года соответственно. Меньше закрытий было только в июле 2018-го — 27,7 тысячи.

Большая часть бизнеса, закрывшегося в минувшем апреле, связана с оптовой торговлей (29 процентов), строительством (15 процентов) и розничной торговлей (8 процентов).

Президент сети FinExpertiza Елена Трубникова отмечает, что слабый уровень ликвидации объясняется растянутостью процесса и требованием соблюдения большого количества юридических формальностей. По ее словам, скорее всего, большая часть ликвидаций и открытий началась до объявления нерабочих дней.

Ранее специалисты FinExpertiza подсчитали, что остановка экономики из-за эпидемии коронавируса обошлась российскому бизнесу в 3,7 триллиона рублей. А в мае более 75 процентов представителей малого и среднего бизнеса в России рассказали, что ожидают дальнейшего ухудшения ситуации.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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