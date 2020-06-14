Цветная капуста на огороде. Как вырастить хороший урожай?

Анастасия Иванова

Цветная капуста частый гость на наших огородах, хотя и не такой давний, как обычная капуста. Многие огородники высаживают ее, а потом разочаровываются, так как от неправильного ухода — она не оправдывает ожиданий. Сейчас самое время разобраться, как правильно ухаживать за цветной капустой, чтобы урожай порадовал всех.

Цветная капуста не очень любит сушь и жару. В день она испаряет до ведра воды, поэтому очень важно следить за тем, чтобы не было дефицита влаги. Если влаги будет недостаточно, то головки получатся маленькими и к тому же — рыхлыми. Но и болото для капусты опасно. Все должно быть в меру и своевременно.Высаживать цветную капусту нужно в питательный грунт. На бедной почве будет бедная капуста. Перед посадкой добавьте в землю перегной, минимум 2 кг на каждый квадратный метр, по стакану золы и ложке суперфосфата.Если у вас нет возможности удобрить всю грядку, то удобрите хотя бы лунку, в которую будет высаживаться капуста. Достаточно пол литровой банки перегноя или компоста и одной ложки золы. Все нужно перемешать с почвой в лунке.Так как капуста плохо переносит жару, то выбирайте сорта, которые можно будет собирать до наступления жарких дней или наоборот, которая формирует головки позже. В этом случае ухода за капустой будет значительно меньше.





Лучше всего цветная капуста будет расти после огурцов, картофеля или любых бобовых культур. Эти предшественники идеальны для хорошего роста культуры.После посадки цветной капусты землю вокруг саженцев плотно обжимают. Посадки рекомендуется уплотнить зеленью, капусте не будет так жарко и влага не испарится слишком быстро.Первую подкормку можно проводить, как только капуста прижила и тронулась в рост. Подойдут не только минеральные удобрения, но и органика. Цветная капуста любит кушать, и кушает практически все.Чтобы головка капусты была крепкой и белой, когда она начинает наливаться, нужно надломить боковые листья и сделать что-то типа заслона от солнца.Для защиты от слизней и многих других вредителей капусту поливаем соленым раствором. На ведро воды берем стакан поваренной соли, хорошо размешиваем и опрыскиваем очень густо и капусту и землю под ней. Соль не любят насекомые, а слизни терпеть не могут соленую землю.

Цветная капуста не только вкусный, но и очень полезный продукт. Разнообразьте свой огород, посадите то, что будет интересно кушать даже детям.