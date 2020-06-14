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"Единая Россия" выдвинула Гольдштейна кандидатом на пост губернатора ЕАО

"Единая Россия" выдвинула Гольдштейна кандидатом на пост губернатора ЕАО
"Единая Россия" выдвинула врио губернатора Еврейской автономной области, секретаря своего реготделения кандидатом на выборы главы региона, сообщает пресс-служба партии.

"В ходе XXXIII конференции регионального отделения "Единой России" в Еврейской автономной области делегаты единогласно поддержали кандидатуру Ростислава Гольдштейна для выдвижения на выборах высшего должностного лица, которые пройдут в единый день голосования 13 сентября", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Гольдштейн поблагодарил партийцев за доверие и поддержку. Он отметил, что в основе его предвыборной программы лежит "участие жителей в решении проблем".


"Уверен, что сами жители знают, что нужно делать в первую очередь. А власть, опираясь на их мнение, сможет работать более эффективно", - цитирует Гольдштейна пресс-служба ЕР.

# Политика
По материалам: ria.ru

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