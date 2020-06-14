"Единая Россия" выдвинула Гольдштейна кандидатом на пост губернатора ЕАО

Лидия Мартынова

"Единая Россия" выдвинула врио губернатора Еврейской автономной области, секретаря своего реготделения кандидатом на выборы главы региона, сообщает пресс-служба партии.

"В ходе XXXIII конференции регионального отделения "Единой России" в Еврейской автономной области делегаты единогласно поддержали кандидатуру Ростислава Гольдштейна для выдвижения на выборах высшего должностного лица, которые пройдут в единый день голосования 13 сентября", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Гольдштейн поблагодарил партийцев за доверие и поддержку. Он отметил, что в основе его предвыборной программы лежит "участие жителей в решении проблем".

"Уверен, что сами жители знают, что нужно делать в первую очередь. А власть, опираясь на их мнение, сможет работать более эффективно", - цитирует Гольдштейна пресс-служба ЕР.