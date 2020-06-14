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Facebook обвинили в торговле «наркотиками»

Facebook обвинили в торговле «наркотиками»Фото: Dado Ruvic / Reuters

Бывший советник основателя Apple Стива Джобса Джоанна Хоффман обвинила социальную сеть Facebook в «торговле гневом», который она сравнила с наркотиками, пишет CNBC.

«Когда я смотрю на Facebook, я начинаю думать, действительно ли их поведение продиктовано невежеством, или это следствие чего-то, что гораздо темнее, чем кажется», — сказала Хоффман, которую называли «правой рукой» Джобса, на панельной сессии, посвященной технологии General Magic.

При этом Хоффман отметила, что испытывает «огромное уважение» к достижениям Facebook. Однако некоторые аспекты деятельности социальной сети, по ее словам, «разрушают саму ткань демократии и человеческих отношений». «Они торгуют наркотиками, называемыми гневом», — отметила бывший советник Джобса.

Высказывания Хоффман прозвучали после серии критических замечаний в адрес Facebook и ее основателя и главы Марка Цукерберга. В частности, они были связаны с отказом соцсети удалить пост президента США Дональда Трампа, в котором тот намекнул на возможность применения военной силы для подавления протестов в нескольких городах, пишет CNBC.

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По материалам: lenta.ru

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