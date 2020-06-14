Фронтмен Muse Мэттью Беллами и его жена Элль Эванс стали родителями
У 41-летнего лидера группы Muse Мэттью Беллами и его 30-летней супруги Элль Эванс родился первый общий ребенок — и это девочка! Малышка появилась на свет еще неделю назад, однако этой радостной новостью Беллами поделился в своем инстаграме только сегодня. Он опубликовал трогательные семейные кадры с женой и дочерью, а в подписи к ним раскрыл имя девочки.
Ловелла Доун Беллами родилась в Лос-Анджелесе 7 июня 2020 года. На свет она появилась с точно такой же карантинной стрижкой, как у ее отца. Ее мама тоже отлично справилась с работой!
— написал Мэттью.
О беременности Эванс стало известно в феврале — об этом она сама рассказала в своем инстаграме.
Наша маленькая семья растет, и мой живот тоже,
— прокомментировала модель свою фотографию, на которой она позировала с мужем и придерживала свой заметно округлившийся живот.
А затем опубликовала еще несколько снимков с вечеринки baby shower в преддверии рождения малыша.
Мальчик или девочка? Как вы думаете? Наш малыш появится на свет в конце мая,
— сообщила она.
Мэттью и Эль поженились в августе прошлого года. Для Эванс этот ребенок стал первым, а вот у Беллами есть девятилетний сын Бингэм от отношений с Кейт Хадсон. С ним, как и с его мамой, Элль прекрасно ладит — так, Бингэм присутствовал и на свадьбе своего отца.