«Газпром» временно отказался от битвы за Европу

Влада Некрасова

В условиях рекордно низких цен на газ и падения спроса «Газпром» отказался бороться за свою долю на европейском рынке.

«Доля „Газпрома“ в поставках основных внешних экспортеров газа в Европу („Газпром“, Норвегия, СПГ, Алжир, Ливия) по итогам четырех месяцев, на основе оценки данных ENTSOG, снизилась с чуть более 40% в прошлом 2019 г. до около 35% в текущем году», — говорится в майском мониторинге московской школы управления «Сколково». Там полагают, что падение, прежде всего, связано с возросшей конкуренцией со стороны СПГ и по итогам года доля «Газпрома», скорее всего, окажется в диапазоне 33−35%. «Этого мало для концерна, привыкшего работать в диапазоне „45+“, но пока не катастрофично», — говорится в мониторинге.

В «Сколково» заметили при этом, что «Газпром» не пытается как-то «разогнать» свои продажи. Так, например, продажи на электронной торговой площадке «Газпром экспорта» за 20 дней мая составили немногим более 1 млрд кубометров по цене около $ 80 за тысячу кубометров. Хотя еще зимой продавал на ЭТП более 3 млрд кубометров в месяц.

«Газпром» практически прекратил практику продаж на ЭТП на условиях day-ahead и, напротив, пытается удержать цену, используя более длинные форварды — в том числе, и на будущий год. Любопытно, что теоретически при продолжении ценового пике на рынке, продажи на ЭТП на следующий год и другие периоды в будущем могут стать премиальным каналом сбыта», — предполагают в «Сколково».

Главной причиной временного отказа «Газпрома» от борьбы за долю на европейском рынке являются рекордно низкие цены. На самой ликвидной бирже TTF они снижались до $ 45 за тысячу кубометров. «К слову, регулируемые цены „Газпрома“ в главном регионе российской газодобычи — ЯНАО — составляют порядка $ 38 за тысячу кубометров», — говорится в майском мониторинге. Как отмечали ИА Newstes эксперты, российская компания просто выполняет заявки на поставки газа в рамках действующих долгосрочных контрактов.

Еще одной причиной стало падение спроса из-за карантина во время пандемии коронавируса. «Объемы поставок „Газпрома“ в мае по трем основным экспортным коридорам („Северный поток“, „Ямал-Европа“, украинский коридор через Ужгород) снижены на чуть более 20% точно в динамике предыдущих месяцев», — заметили в «Сколково».