Глава Сургута заразился коронавирусом

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Мэр Сургута Вадим Шувалов госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Друзья, сегодня мне пришло подтверждение коронавирусной инфекцией. В данный момент я госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу, нахожусь в надежных руках», — написал он на своей странице в социальной сети.

По его словам, круг людей, с которыми он контактировал последние две недели, установлен — все взяты на контроль. В настоящий момент обязанности главы Сургута переданы заместителю Алексею Жердеву, который продолжит держать связь с подчиненными и коллегами дистанционно.

Градоначальник также обратился к жителям города с просьбой соблюдать все меры профилактики, так как «опасность инфекции не преувеличена».

Ранее академик РАН Михаил Пальцев сообщил «Парламентской газете», что вторая волна коронавируса, скорее всего, будет, потому что любая эпидемия, особенно пандемия, длится от года до трёх лет.