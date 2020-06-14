Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 июня 2020 года

Вадим Карасев

Гороскопы Василисы Володиной помогают тысячам людей правильно планировать свои дела. Советы астролога окажутся действенными для человека любого Знака Зодиака и помогут стать лучше.

Успех в финансовой сфере и удача в целом — это два столпа, на которых держится вся наша жизнь. Следование энергетическим законам успеха поможет вам привлекать в свою жизнь больше денег и удачи и на этой неделе, и в любое другое время. Оставайтесь верны своим принципам, но также старайтесь быть открытыми к идеям, которые нам дарит мироздание.

Овен

У Овнов денежная сфера будет главенствовать над остальными. Пришло время переосмыслить свой подход к работе и бизнесу, настроиться на нужную волну. Следование пяти простым правилам фэн-шуй поможет Овнам избавиться от проблем с деньгами на этой неделе и в долгосрочной перспективе. Это будет крайне продуктивное время, в которое ничего не происходит просто так.

Очень важно прислушиваться к сердцу, но не забывать о здравом смысле и своем личном жизненном опыте. Возможно, людям этого Знака понадобится принять какое-то очень важное решение. Это может быть дилемма и в любовной сфере, и в сфере работы. Большой успех ждет тех, кто находится в поисках — велика вероятность, что они найдут любовь.

Телец

Тельцы не входят в список самых обаятельных и харизматичных Знаков Зодиака, но они очень притягательны для противоположного пола, особенно сейчас, когда звезды и планеты находятся в благоприятном положении. Ночные светила сделают Тельцов более успешными в поисках второй половинки и в общении с людьми в целом.

Этим людям астролог дает подсказку: пора сосредоточиться только на самом важном. Все второстепенные дела стоит начинать только в том случае, если основные проблемы уйдут. Если тратить время не на то, что необходимо, то его может не хватить ни на что. В период с 16 по 19 июня возможен срыв планов. Не стоит расценивать это как катастрофу — нужно просто составить гибкое расписание.

Близнецы

У Близнецов в начале недели может быть много неприятных разговоров и встреч с токсичными людьми. Быстро избавиться от полученного негатива им поможет специальная мантра. Также полезно будет вовремя отдыхать, не накапливая усталость и не забирая работу на дом.

Это прекрасное время для того, чтобы правильно и удачно сочетать работу и дела с любовью и романтикой. Выходные можно посвятить полностью любимому человеку либо его поискам. В будние дни тоже не стоит заниматься лишь карьерными вопросами — есть шанс познакомиться с кем-то очень интересным и приятным. Вселенная на стороне Близнецов, поэтому им будет везти.

Рак

У Раков на работе и в бизнесе могут появиться разногласия и новые неурядицы. Заговоры от врагов помогут реже встречаться с подобными проблемами. Все это актуально до среды. С четверга звезды и планеты станут более созидательными и позитивными. Жизнь начнет меняться к лучшему. На выходных можно отправиться за покупками, побаловать себя новой одеждой.

В сфере общения и любви Ракам не стоит излишне резко реагировать на любые выпады. Чем реже Раки будут спорить, особенно не имея аргументов, тем больше у них появится шансов произвести наилучшее впечатление и расположить к себе окружающих.

Лев

Это прекрасное время для путешествий, поездок делового характера, интересных приключений, знакомств. Ближе к концу недели не стоит перегружать себя работой и делами. Лучше просто выполнять все необходимые обязанности, а каждый вечер посвящать себе, своим близким. Также в конце недели полезно будет совершать плановые покупки.

Львам понадобится защита от энергетических вампиров на этой неделе, потому что токсичные и неприятные люди активизируются, пытаясь помешать Львам. В связи с этим звезды советуют представителям данного Знака быть более самостоятельными в работе и делах.

Дева

У Дев могло накопиться много негативных мыслей и энергии. Пять эффективных упражнений помогут избавиться от тяжелого душевного груза. Полезно проявлять больше физической активности, больше ходить. Неделя идеально подходит для начала цикла физических упражнений. Главное — не перегрузить свое тело.

Также на этой неделе полезно заниматься имущественными вопросами, погашать задолженности и выполнять обещания, данные ранее. Это прекрасное время для изменения и преображения своей внешности. Можно смело отправляться в парикмахерскую или по магазинам для обновления гардероба.

Весы

Весам желательно поставить на себя энергетическую защиту, чтобы избежать сглаза и встреч с неприятными людьми. Это будет очень важная неделя для представителей данного Знака, поэтому ко всем сферам жизни нужно относиться с максимальной ответственностью. Обойти стороной препятствия Весам поможет правильное планирование дел.

Последствия спешки и безрассудности будут для многих плачевными. С другой стороны, упускать возможности тоже не стоит. Звезды и планеты в идеальном положении для того, чтобы Весы смогли показать себе и миру решительность, смелость и желание стать лучшими.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе проснется финансовая удача, причем уже с первого дня. Ждать у моря погоды не стоит — пора действовать. Очень важен внутренний настрой, мотивация и энтузиазм к делам и работе. Мантра богатства и процветания поможет Скорпионам стать успешнее. В решении важных проблем лучше полагаться только на себя.

Самый опасный день недели — четверг, 18 июня. В этот день звезды и планеты будут деструктивными, поэтому все может валиться из рук, появятся какие-то второстепенные проблемы. Самый удачный день — воскресенье. Его можно посвятить как завершению важных дел, так и полноценному отдыху — выбор остается за Скорпионами.

Стрелец

У Стрельцов, как и у многих других Знаков, самой важной на этой неделе будет сфера денег, работы и бизнеса. Необходимо сфокусироваться на делах, потому что если этого не сделать, могут появиться неурядицы и начнутся убытки. Быстрые заговоры на притяжение денег помогут сократить путь до заветной цели и повысить доходы.

В любви Стрельцам также стоит действовать и проявлять активность, уделить время второй половинке. Одиноким Стрельцам можно больше времени проводить в окружении людей. Среди новых знакомых может повстречаться тот самый человек, о котором так долго приходилось лишь мечтать.

Козерог

Звезды и планеты будут очень созидательными для Козерогов и помогут им во всех сферах жизни. В самые благоприятные дни 17 и 18 июня Козероги смогут даже узнать свою судьбу при помощи гадания на бумаге. 17 и 18 числа Козерогам также может присниться вещий сон, который покажет то, какой станет вторая половина месяца.

Очень негативных и опасных дней не ожидается, поэтому не стоит расслабляться на работе и в делах. Что касается покупок, то тут звезды также помогут Козерогам преуспеть. Люди этого Знака могут наткнуться на большие скидки и акции. Можно приобретать любые товары и услуги. Главное, чтобы в этом была какая-то надобность.

Водолей

Водолеям на этой неделе астролог советует научиться доверять внутреннему голосу, потому что звезды и планеты усилят их интуицию в разы. Водолеи могут стать более успешными в любом новом деле, в любой сфере. Это значит, что пришло время действовать без промедления и без страхов. Ничто не должно останавливать Водолеев на пути к цели.

Конец недели идеально подойдет для отдыха и смены обстановки, потому что и звезды с планетами начнут менять свое положение. В воскресенье лучше не выходить из дома и не совершать длительных переездов. Это может негативно сказаться на удаче и настроении. В субботу можно пригласить друзей и близких к себе в гости.

Рыбы

Рыбам на этой неделе нужно что-то, что поможет оставаться в колее. Например, можно следовать шести правилам счастливой жизни, если хочется оставаться позитивными и мотивированными. Эти правила помогут улучшить все аспекты жизни, обрести новую мотивацию.

Неделя прекрасно подойдет для Рыб, которые занимаются торговлей, имеют дело с цифрами. В общении с коллегами и клиентами нужно проявлять больше тактичности и вежливости. Это поможет сохранить деловые отношения. Не нужно поддаваться негативу, особенно если предстоит длительная деловая поездка. Это идеальное время для деловых знакомств.