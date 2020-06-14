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И божество, и вдохновенье, согласно данным социологии

И божество, и вдохновенье, согласно данным социологии
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк
Максим СоколовВсе материалы

Левада-центр произвел телефонный опрос 1608 душ на предмет того, "кто из известных людей, наших современников, вдохновляет их своим примером, своей активной гражданской позицией".

Социологам удалось установить, что, хотя В. В. Путин по-прежнему вдохновляет трудящихся, у него есть влиятельные соперники. Естественно, вдохновляет россиян также А. А. Навальный, но не только. К числу вдохновителей относятся также Г. А. Зюганов, В. В. Жириновский, С. М. Миронов, военный министр С. К. Шойгу, профессор экономики С. М. Гуриев, женщина-политолог Е. М. Шульман, телеведущий В. Р. Соловьев, киберактивист Ю. А. Дудь, священный старец М. Б. Ходорковский, замсекретаря Совбеза Д. А. Медведев — и многие иные. Вдохновляют россиян также и двое усопших — А. И. Солженицын и И. В. Сталин. В число вдохновляющих почему-то не попал разве что артист М. О. Ефремов — а так полный набор на любой цвет и вкус.

Оппозиция возрадовалась и возвеселилась. Во-первых, потому что А. А. Навальный не забыт россиянами, во-вторых, потому что В. В. Путин не единственный вдохновитель, в-третьих, потому что список номинированных необычайно широк. В чем усматривается общественный запрос на то, чтобы, по завету председателя Мао, расцветали сто цветов.

# Россия
По материалам: ria.ru

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