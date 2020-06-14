И бумерам, и зумерам: 10 групп, которые все полюбили

Вадим Карасев

NEWSTES.RU продолжает рассказывать о новых героях музыкальной сцены, по которым сходят с ума и зумеры, и бумеры. Мы уже писали о 15 сольных артистах, чьи песни подростки знают наизусть, а сегодня рассказываем о популярных группах, на концерты которых мечтают попасть многие школьники (а иногда и их родители!). В нашей подборке — "Кис-Кис", "Электорофорез", "Увула", Shortparis и другие музыкальные коллективы, играющие в самых разных жанрах — от поп-музыки и хауса до тяжелого рока.

Cream Soda

Московскую группу Cream Soda многие узнали по зажигательному треку "Никаких больше вечеринок", выпущенному в 2019 году, однако преданные поклонники этно-хауса были знакомы с творчеством андеграундой группы еще задолго до ее массового успеха. Музыкальный коллектив образовался еще в 2012 году. Изначально в группе были только Дима Нова и Илья Гадаев, а чуть позже к Cream Soda присоединилась и Анна Романовская — она стала фронтвумен коллектива.





Группа Cream Soda

Еще до прихода в группу Анны музыканты экспериментировали с дабстепом и драм-н-бейсом и часто выступали со своим творчеством в клубах. Очень скоро ребята устали от клубной публики, с которой у них были совершенно разные интересы, и решили кардинально изменить свое звучание с агрессивного на более легкое и попсовое.

Мы не делим музыку на "добрую" и "злую", но, естественно, в драм-н-бейсе и дабстепе присутствует агрессия. Нам не нравился выхлоп: если делаешь зло, то притягиваешь его, — объяснили свое решение музыканты.

В 2016 году яркое трио делает свое первое серьезное заявление — выпускает дебютный альбом "Пожар", который в итоге вошел в число самых продаваемых в магазинах электронной музыки и неожиданно сильно понравился поклонникам хауса. После этого ребят заметили многие коллеги по сцене, а Иван Дорн настолько заинтересовался тем, что делает Cream Soda, что предложил им сотрудничество на собственном лейбле Masterskaya.

Следующим шагом к успеху стал альбом с названием "Красиво", записью которого музыканты занимались в маленьком городке под Ярославлем, черпая вдохновение из первозданной природы, полного спокойствия и оглушающей тишины. Эта пластинка была выдержана в хаусном стиле, однако при этом сочетает в себе и другие жанры — от фанка и R&B до попсы и хип-хопа.

Особого внимания заслужила заглавная песня с этого альбома под названием "Красиво", речь в которой идет о неудачных отношениях. Клип на это трек получился одновременно мрачным и завораживающим — в нем в метафорической манере показаны похороны былой любви.Зачеркни меня и не смей воскрешать.Слезы с моих талых глаз и не тебе им мешать.Там в последний раз след от касания рукиОбжигает и смывает, дважды в воду не войти.Но как красиво, боже, как красиво.Холод остывает,Одинока, идеальна, может, свет собой захватишь?Невозможно, понимаю. Без осадка время тратишь,— поют ребята в треке "Красиво".

Именно с этим альбомом музыканты отправились в первое масштабное турне по городам России, Украины и Эстонии.

Новая глава в истории группы открылась после выпуска в 2019 году альбома "Комета", песня "Никаких больше вечеринок" по иронии очень быстро стала хитом большинства тусовок. Повышенное внимание к песне привлек и колоритный клип, снятый музыкальной студией Александра Гудкова. Кстати, это уже не первое сотрудничество Cream Soda и юмориста — в 2018 году он уже снимался в музыкальном видео группы на песню "Уйди, но останься". Именно после релиза этой пластинки о группе активно заговорили в прессе: их начали приглашать на самые модные столичные тусовки и на ТВ-шоу.





Группа была ошарашена таким интересом публики, но на достигнутом решила не останавливаться. В 2020-м коллектив вместе с группой "Хлеб" представил новый трек "Плачу на техно", который если и не переплюнул, то точно догнал по популярности уже записанную на подкорке у многих "Никаких больше вечеринок".

Клип, уже по доброй традиции снятый усилиями музыкальной студии Александра Гудкова в одном из столичных жилых комплексов, за месяц набрал уже более 20 миллионов просмотров. Одновременно с выходом клипа Гудков запустил в соцсетях челлендж #плачунатехно, суть которого заключалась в том, чтобы станцевать на балконе своего дома под "Плачу на техно". К акции сразу же подключилось большое количество звезд и обычных интернет-пользователей, которые были только рады развлечь себя на самоизоляции.

После выхода этих двух хитов целевая аудитория Cream Soda значительно расширилась: теперь, кроме студентов, их, как и группу Little Big, обожают подростки и даже маленькие дети. Своих будущих планов группа пока не раскрывает, но судя по предыдущим хитам, это снова будет очень круто!

"Кис-кис"

О молодой питерской женской группе "Кис-кис" мы уже подробно рассказывали в одном из предыдущих материалов на NEWSTES.RU. 24-летняя вокалистка Софья Сомусиева и 20-летняя барабанщица Алина Алешева основали свой музыкальный коллектив только осенью позапрошлого года и с самых первых песен поразили слушателей своей "трушностью" и прямолинейностью.





Группа "Кис-кис"

В своих песнях Софья и Алина смело поднимают темы феминизма и домашнего насилия, а вдохновение ищут в собственном опыте или опыте своих близких друзей. Композиции, исполненные в редком для России жанре мамбл-рок (производный жанр от панк-рока и хип-хопа. — Прим. ред.), очень быстро отозвались в душе аудитории — настолько, что у "Кис-кис" образовался уже огромный фэндом в соцсетях.





В 2019 году протестный дуэт выпустил свой первый и пока единственный полноценный альбом "Юность в стиле панк", после которого было выпущено еще несколько мини-альбомов и синглов. В своих песнях девушки открыто поддерживают ЛГБТ-сообщество, тем самым постоянно подогревая слухи о своей сексуальной ориентации. Это особенно чувствуется в строках песни "Подруга":

Я влюбилась тупо в свою подругу.Боже, как это глупо.Что же мне делать с ней?Так получилось и невероятно трудноС каждой минутой, будто чувства еще сильней, эй.





Отдельного внимания в творчестве "Кис-кис" заслуживает песня "Молчи", которая по настроению сильно отличается от всех остальных хитов группы. В ней девушки поднимают проблемы, о которых в нашем обществе раньше было принято молчать: речь об алкоголизме, наркомании, домашнем насилии.Когда живешь в городе (и это не обязательно провинция), где тебя постоянно окружает лютый п*****, нет понятия одной истории, которая подтолкнула на написание песни. Кого-то избили на морозе и отобрали все бабки, кто-то сторчался еще до того, как сдал ЕГЭ, кто-то живет и ухаживает за бабушкой, а родители не пришли даже на выпускной, — рассказывали девушки об истории создании этой песни.





За полтора года существования группа успела уже многое: организовать свой первый концертный тур по России, выступить на "Нашествии", побывать на шоу "Вечерний Ургант" и попасть в список номинантов рейтинга Forbes "30 до 30", куда вошли перспективные представители разных профессий в возрасте до 30 лет. В марте группа представила макси-сингл "Друзья", состоящий из трех песен, и песню "Карантин", вдохновленную самоизоляцией, введенной из-за пандемии коронавируса.









RSAC

Группа RSAC образовалась еще в начале нулевых, но в плейлистах у молодежи появилась только в последние несколько лет. Ее создатель, уроженец Санкт-Петербурга Феликс Бондарев, еще в 19 лет успел записать альбом с культовыми американскими психоделистами The Brian Jonestown Massacre, а через год после этого выступить на фестивале "Нашествие" с группой "Мумий Тролль". После этих приключений Феликс вплотную занялся проектом RSAC, в котором сначала выступал сольно, а потом позвал к себе бывшего гитариста Tesla Boy Леонида Затагина и барабанщика Ивана Амельченко.





Группа RSAC

В 2018-м же к группе присоединилась солистка и экс-участница украинского "Голоса" Эльвира Пономарева, выступающая под псевдонимом Ella. Как раз с этого момента RSAC начали набирать популярность и появляться в чартах. В том же году группа выпустила два своих самых успешных на сегодняшний день альбома — "Голые факты" и "Аргументы".









Одна из песен из "Аргументов" под названием NBA "зашла" многим больше остальных. Трек рассказывает историю влюбленных, разочаровавшихся друг в друге. Фраза "Моя ставка не зашла на NBA" в исполнении Феликса, судя по всему, означает, что парень делал ставку на их отношения как на самые крутые из всех возможных (ведь NBA является крупнейшей и известнейшей баскетбольной лигой), но прогадал.

Я рисовал тебя, ты рисовала меня.Я рисовался, и ты рисовалась тогда.Моя ставка не зашла на NBA,

— поется в песне.

Собственно, именно из-за взорвавшего чаты трека NBA некоторые вообще и начали знакомиться с остальным творчеством группы. Бондарев шутит, что выход альбома "Голые факты" стал для него точкой отсчета в истории группы:

Вообще, я считаю ее своей первой серьезной работой. До этого я только пристреливался, прятался за спинами других людей, — я имею в виду участие с группой "Макулатура", с "Сансарой" шесть лет назад, когда я им записывал два альбома. Приятно, что слушатель обновился. И по возрасту, и вот по какому признаку — если раньше меня можно было слушать в основном по пьяни, то теперь и можно и трезвым.





Феликс Бондарев

В песнях RSAC часто звучит мат, есть аллюзии на творчество различных представителей российской эстрады. Например, идея песни "2 раза" пришла ребятам в такси. По радио они услышали песню "Зараза" в исполнении кабаре-дуэта Александра Цекало и Лолиты Милявской "Академия". Мысль о создании подобного трека, но по модной схеме, показалась музыкантам забавной. Потом был долгий процесс с получением прав на эту песню, после чего родилась новая композиция, но с узнаваемым припевом, знакомым многим еще с детства:Мы слушаем Олега Майами, я в разноцветной пижаме,Но а ты тут как всегда воротишь нос.Я валяюсь на кровати, ты опять кричишь мне: "Хватит".Ты какая-то другая, на фотографиях ты лучше.Татуировку сделаю небесной красоты,На ней большими буквами я напишу, что ты.Ты отказала мне два раза,"Не хочу", — сказала ты.Вот такая ты зараза,Девушка моей мечты.





Создатель группы Феликс Бондарев старается не анализировать успех RSAC и не гнаться за трендами. Сейчас ребятам просто хочется "побыть яркой вспышкой" и пока не думать, что будет дальше.









"Электрофорез"

Питерская группа "Электрофорез", которую в народе называют одной из лучших российских синти-поп-групп (синти-поп — жанр электронной музыки, в котором синтезатор является доминирующим музыкальным инструментом. — Прим. ред.) и главной группой петербургского андеграунда, образовалась в 2012 году. Ребята уже не так молоды, как большинство героев этого материала, и начали творить уже достаточно давно. При этом их песни дико популярны именно среди миллениалов, да и сами участники "Электрофореза" в душе по-прежнему чувствуют себя юными.





Группа "Электрофорез"Создателями группы являются Иван Курочкин и Виталий Талызин. 10 лет они вместе проучились в школе, все это время занимались музыкой по отдельности, и только в 11-м классе решили создать совместный проект, который совершенно случайно назвали "Электрофорез", — ребятам показалось, что это звучит довольно забавно.

В том же 2012-м Ваня и Виталий выпустили свой первый мини-альбом под названием "#1", а уже в следующем году официальный ремикс на одну из их песен "Эшафот" записала калифорнийская группа Xiu Xiu. Творчество ребят вообще довольно часто заимствовалось — например, их песня "Все было так", записанная в 2014-м, через 2 года была использована в фильме "Городские птички", созданном на базе "Гоголь-центра". При этом концерты "Электрофореза" дважды проходили под эгидой самой крупной биеннале современного искусства Европы Manfesta10.





Активно ездить с гастролями по городам России, Белоруссии, Прибалтики, Украины и Германии музыкальный коллектив начал в 2016 году. На тот момент у парней еще не было выпущено ни одного полноценного альбома — только синглы и несколько ЕР. Через год после этого "Электрофорез" представил долгожданный дебютный альбом Quo Vadis?, работа над которым осложнялась плотным рабочим графиком коллектива — журнал "Афиша" назвал этот сборник самым ожидаемым русским альбомом года.





В беседе с изданием Colta.ru ребята признались, что черпают вдохновение для своих песен из всего происходящего вокруг. Написать очередной хит их может сподвигнуть любая сильная эмоция — будь то удивление или страх.Песни — реакции личности на то, что происходит рядом с ней. Реакции становятся закваской, потом превращаются в тесто, из которого ты уже делаешь стихи. Рождаются какие-то образы, которые не покидают голову в течение долгого времени. И ты понимаешь, что нужно это запечатлеть. Но не на бумаге, а в лэптопе — мы же в современном мире живем. Как-то так, ничего сверхъестественного, — рассказывали ребята о процессе написания песен.





Довольно много композиций "Электрофореза" посвящены теме отношений между мужчиной и женщиной — несчастных в большинстве своем. Так, один из хитов парней с говорящим названием "Отношения = говно" как раз про это.Вино с водой уже который день.Твой смех — весна,Аллергия на сирень.Я как всегда скучаю от тебя.Скучаю от тебя,Скучаю от тебя.Хватит думать,Может, время все менять.Ты красива — мне на это наплевать.Это мило, но не более того.Ты же знаешь: отношения — говно,Отношения — говно.





Парни называют свое творчество музыкой для "поколения сытых людей" и прекрасно осознают, что их основная аудитория — это молодежь, их ровесники. По словам музыкантов, с миллениалами они говорят на одном языке, но ничего не могут предложить более старшему поколению с совершенно другими жизненными установками и историческим бэкграундом.





IC3PEAK

Московский дуэт IC3PEAK был образован в 2013 году Настей Креслевой и Николаем Костылевым. Музыканты познакомились еще в детском саду, а потом вместе учились в одном из столичных гуманитарных вузов, из которого вместе ушли на третьем курсе и всецело погрузились в творчество.





Группа IC3PEAK

В своей музыке IC3PEAK объединили витч-хаус (жанр электронной и экспериментальной музыки. — Прим. ред.) и атмосферу мрачных рейвов середины 2000-х. Сначала это были минималистичные треки с мощным сопровождением и пронизывающим вокалом исключительно на английском языке, с которыми ребята выступали в клубах Санкт-Петербурга и Москвы.





Тогда же IC3PEAK заметили на Западе, что в результате вылилось в выпуск нескольких релизов на американском и французских лейблах и гастрольный тур по Европе, США и Латинской Америке. Именно за пределами родины Насте и Николаю захотелось изменить подход к творчеству и обратиться к родной культуре: начать писать русскоязычные песни в основном на остросоциальные темы.





В 2017 году дуэт представил свой первый альбом под названием "Сладкая жизнь", трек "Грустная сука" с которого быстро стал хитом, — на сегодняшний день клип на эту песню собрал более 25 миллионов просмотров на YouTube:

Я никогда не была глупой,Я никогда не буду счастливой.Грустная сука, грустная сука.Да, это мой осознанный выбор.Я никогда не точила клыки,Я сразу была рождена острозубой.Грустная сука, грустная сука.Да, это мой осознанный выбор.





В 2018 году у IC3PEAK вышел альбом под названием "Сказка", который сильно отличался от того, что дуэт делал раньше. В сборнике собраны песни на актуальные социальные темы, записанные в смешанном стиле экспериментального попа и русского фольклора. Особое внимание поклонников привлекла композиция "Смерти больше нет" — в ней говорится о неправомерных арестах на улицах и вседозволенности сотрудников полиции. Кстати, именно ее дуэт исполнял на митингах "Против изоляции российского сегмента интернета" и "Вернем себе право на выборы".Я теперь готова ко всему на свете,Я отсидела свой срок в интернете,Выхожу на улицу гладить кота,А его переезжает тачка мента.Я иду по городу в черном худи,Тут обычно холодно, злые люди.Впереди меня ничего не ждет,Но я жду тебя, ты меня найдешь.В золотых цепях я утопаю в болоте,Кровь моя чище чистых наркотиков.Вместе с другими тебя скрутят на площади,А я скручу в своей новой жилплощади, — поется в песне "Смерти больше нет".

Именно после выпуска этого альбома у IC3PEAK, как и большинства альтернативных российских исполнителей, начались проблемы с отменой концертов в ряде городов России усилиями местных силовиков.К слову, музыкантов это не напугало, а наоборот, раззадорило. Настя и Николай убеждены, что молчать и мириться с системой — это не выход, поэтому продолжают поднимать важные проблемы в текстах своих песен: Страхов нет. Наоборот, это азарт. Все, что нельзя, всегда интереснее и притягательнее. Чем больше они будут запрещать, тем больше будет подобных текстов, и не только у нас.





При этом об эмиграции в другие страны, несмотря на большую армию фанатов на Западе, дуэт даже не задумывается. По словам музыкантов, творить на родине у них получается гораздо лучше и продуктивнее.Если бы нам все не нравилось, мы бы уже уехали. Просто здесь очень много проблем, а художнику всегда хорошо в таком месте. Поэтому нету желания эмигрировать — это такое олдскульное выражение. Зачем, когда можно пожить там, пожить тут? Это намного интереснее. Мы любим путешествовать, — рассказали IC3PEAK в беседе с изданием The Village.Уже несколько лет IC3PEAK живут в Подмосковье, куда переехали из шумной столицы, чтобы сосредоточиться на творчестве и найти его новые грани, — как раз отсюда и прослеживаются фольклорные мотивы в их последних релизах. По словам музыкантов, здесь они заряжаются "особым вайбом" даже во время обычного похода в ближайший супермаркет.





К нам недавно приезжал продюсер из Штатов, обладатель трех "Грэмми". Ему лет 50 с чем-то, он насмотрелся студий за свою карьеру, работал с огромными группами. Мы ему тут все показали, и он сказал: "Я, конечно, прекрасно понимаю, почему это место хорошо влияет на ваше творчество. Тут действительно хочется что-то делать", — поделились Настя и Николай.Кстати, в своем творчестве IC3PEAK делают большой акцент не только на музыке, но и на визуальной составляющей. Они не только пишут тексты и музыку под них, но и до мелочей продумывают сценарий каждого клипа, а потом непосредственно участвуют в его продакшене. Они сами находят и достают в качестве реквизита настоящий гроб или машину на ходу, которая потом красиво сгорит в кадре.





Shortparis

Российская группа Shortparis образовалась в 2012 году, после того как трое из пяти ее участников — Николай Комягин, Александр Ионин и Павел Лесников переехали из родного Новокузнецка в Санкт-Петербург. Сначала парни творили втроем, а через какое-то время к ним присоединись барабанщик Данила Холодков и гитарист Александр Гальянов.





Группа Shortparis

Shortparis играет в экспериментальном и пост-поп-жанре и находится в оппозиции к современной российской эстраде. Отдельного внимания заслуживают выступления группы — они совершенно не похожи на концерты большинства музыкантов и больше напоминают коллективные практики и перформансы. При этом ребята часто выступают на совершенно неподготовленных площадках.

Свои первые синглы группа записывала на английском и французском языках — дебютный альбом группы "Дочери" полностью состоял из иноязычных хитов. По словам участников коллектива, он был пропитан двумя культурами: французским шансоном и русским романсом.

Благодаря иноязычным трекам Shortparis быстро заметили на Западе.





Например, руководитель интернет-журнала The Quietus Джон Доран описал группу Shortparis как "амбициозную, напыщенную, невероятно претенциозную, эротичную, волнующую, не поддающуюся классификации, смутно девиантную, приятную для танца и полную революционного потенциала".

Через несколько лет парни из группы немного сменили прежний вектор и запели на русском языке. Николай Комягин объяснил это внутренней потребностью высказаться иначе, а также назвал их обращение к иностранным языкам в начале творческого пути "личной и музыкальной незрелостью".

В 2017 году Shortparis представили свой второй альбом "Пасха" — на этот раз большинство треков на нем были записаны на русском языке. В беседе с изданием Colta.ru солист группы Николай Комягин рассказал, что этот альбом посвящен его матери и связан с определенными личными событиями. Песни с этого альбома насквозь пропитаны религиозной тематикой. Кстати, библейские мотивы прослеживаются и во многих перформансах группы, которые они устраивают на своих концертах.

На Пасху вымою тело,Чтоб не брезгала мать.Так, чтоб кожа горелаИ гости шли целовать.Тело — вот мое дело,Вот мое ремесло.Ты на Пасху наделаКрасных бус стекло,— поется в песне Shortparis "Пасха".





В 2019-м Shortparis представили свой третий альбом под названием "Так закалялась сталь", который еще до официального релиза окрестили одним из самых громких русскоязычных альбомов года. До этого момента группа была известна в основном в узких кругах, но с выходом первого альбома пошла на взлет: с ума по их трекам сходила не только молодежь, но и вся столичная светская тусовка.

В одной из бесед с журналистами барабанщик Данила Холодков как-то признался, что им с ребятами не так-то просто дается очередной музыкальный трек, ведь абсолютно каждый до идеала шлифуется каждым из пяти участников группы.Когда мы создаем какое-то музыкальное произведение, я говорю именно о моменте зарождения: есть какой-то образ в голове, или идея, или ощущение, и ты ищешь просто музыкальные средства, чтобы это выразить. Ты пропускаешь это через себя, и на основе своего жизненного опыта со своим фоном при помощи инструментов ты что-то выдаешь. А жизненный опыт у нас разный, и мы все разные, и должно происходить взаимодействие пяти разных единиц, поэтому иногда бывает, что у всех все складывается и трек быстро появляется, а бывают долгие мучения, потому что твое ощущение может не сочетаться с чужим, и это все нужно сто раз просеять через сито, — рассказал Холодков.

В своих беседах с журналистами участники Shortparis часто выражают протест большинству современных артистов и самой эстраде, которая превратилась в большой "пир потребления". По мнению участников группы, творчество многих музыкантов сейчас больше напоминает обыденный товар на прилавке: артисты активно продают свой мерч, не имеющий никакого отношения к музыке, и делают афиши, "подозрительно похожие на плакаты, висящие у БКЗ".Меня раздражает огромная пропасть между состоявшимися артистами, неважно, в какой сфере, и андеграундными артистами, еще не достигшими определенного уровня, по которому исчисляется успешность. У интересных людей, которым есть что сказать, часто просто нет такой возможности. Нет рупора. Раньше у нас как-то связывались верх с низом. Были какие-то люди, какие-то комьюнити, MTV, A1, который сначала стал альтернативным, а потом вдвойне испортился и стал рэп-каналом. Я сейчас даже скорее про всяких Артемиев Троицких; я не обсуждаю, плохой он журналист или хороший, нравится кому-то он или нет, но этот человек всегда связывал некую элиту со спонсорскими и прочими делами и неких творческих людей, которые ничего не понимают в финансовой истории. А люди там, наверху, ничего не понимают в искусстве. И он их так связывал, что происходили хорошие движения снизу вверх. А сейчас такого нет, — объяснил отношение к современной музыке и оппозиционную настроенность группы барабанщик Данила Холодков.





"Увула"

Группа "Увула" в составе фронтмена Алексея Августовского и его четырех друзей-музыкантов начала свое существование в 2015 году. Прославиться ребятам, исполняющим романтичный серф-рок (серф-рок — американская музыка начала 1960-х, изначально пляжная, для курортников и особенно для серферов. — Прим. ред.), помог паблик "ВКонтакте".





Группа "Увула"

Именно в этой соцсети выкладывались первые релизы "Увулы", там же появились и преданные поклонники творчества ребят — грустных, но при этом светлых песен о любовных переживаниях в сопровождении динамичного ритма и обволакивающего саксофона.

Когда увидимся мы с тобой,По утрам слышу голос твой,И в тусклый день посмотри в окно,Тебя я жду давно.Я заберу тебя танцевать,Оставь записку, но всем плевать.Почти не дрогнувшей рукойРисую образ твой,

— поет "Увула" в одной из своих самых известных песен под названием "Серф".

Изначально у ребят из "Увулы" не было целей прославиться на весь мир и превратить музыку в главное дело своей жизни. Этой цели, к слову, нет и по сей день, — музыканты просто продолжают заниматься своим любимым делом и получать от этого удовольствие. "Увула" впервые поверила в свой успех в 2017-м, после выхода первого полноценного альбома под названием "Я думал, у меня получится".





Когда мы выпустили альбом "Я думал, у меня получится", сыграли концерт-презентацию в Москве. Пришли 300 человек, и мы такие: ну это уже совсем странно, зачем они все пришли? Тогда было ощущение, что мы с удовольствием продолжим двигаться в этом направлении. А дальше будь что будет. Так и сейчас я думаю каждый раз, выпуская релиз, — поделился фронтмен группы в беседе с изданием The Village.





Кстати, в отличие от ребят из Shortparis, музыканты "Увулы" возвели продажу мерча своей группы в отдельный вид искусства. Августовский объясняет, что относится к этой части промоушена не просто как к способу заработать денег, но и как к возможности сделать своим поклонникам и не только что-то приятное:Я понимаю, что для кого-то это часть нашего бизнеса и люди видят в этом деньги. Но для меня это продолжение культуры группы и раскрытие философии, то, что демонстрирует нас как самостоятельную культурную единицу. Я готов за это биться — и если на меня нападают, мне неприятно. Потому что это то, чем я горю, и мне важно, чтобы это всегда было качественно и здорово и нравилось людям. Мой приоритет в том, чтобы люди брали наши шмотки не из-за того, что там написано "Увула", а из-за того, что они хорошие и приносят им радость.





Впереди у группы "Увула" много творческих задумок и планов. Ребята планируют и дальше записывать новые греющие душу треки и мечтают о фите вместе с одним из самых загадочных российских хип-хоп-исполнителей Boulevard Depo. Есть у участников коллектива и более приземленные желания. Одно из них — полностью обеспечить группу технически: купить новые инструменты и оборудование, чтобы делать музыку более качественно и ни в чем не нуждаться.Чем больше у тебя возможностей в плане софта и гира, тем больше ты можешь себе позволить в плане звучания. Но для этого нужно немало кэша. И будем благодарны судьбе, если это получиться. А наши фаны — и есть наша судьба. Вот мы выступали на главной сцене "Боли", а у нас все время чего-то нет. Медиаторов никогда нет, я каподастр (зажим для гитары, позволяющий быстро менять тональность. — Прим. ред.) забываю, просим джеки (кабели-переходники. — Прим. ред.). Мы себя позиционируем как крепышей, а на деле вечно "бомжим" и чиним инструменты на бичовском стиле,— поделились своими переживаниями ребята из "Увулы" в беседе с изданием The Flow.





"Хадн Дадн"

Московская группа "Хадн Дадн", состоящая из Варвары Краминовой, Никиты Черната и Серея Какуркина, была основана в 2016 году. Смешное название для группы придумала солистка Варвара — странным словосочетанием "хадн дадн" она в детстве называла все подряд.

В творчестве группы, которая на сегодняшний день выпустила три полноценных альбома, преобладают фольклорные мотивы с сочетанием синти-попа, при этом тексты песен в основном сочиняются из ничего. Так, в репертуаре "Хадн Дадн" есть треки про маршрутку, батон хлеба, наволочку и даже карту магазина "Рив Гош". Варя уверяет, что ищет вдохновение в каких-то простых повседневных вещах, которые наделяет своей собственной историей.

У меня есть батон хлеба, Его подбрасываю в небо, А солнце светит ярко, Я обожаю сухомятку,

— поют "Хадн Дадн" в своей песне "Батон".





Группа "Хадн Дадн"

Кстати, именно по этой причине сами участники группы определяют свой жанр таинственным словом "ляоакын" — его придумал продюсер группы Антон Моисеенко. "Ляо" в нем расшифровывается как этнические мотивы, а "акын" как познание мира посредством личного переживания.

И если первые два альбома группы "Ляоакын" и "Тайный альбом" кажутся очень невинными и светлыми, то последний, "Ностальгия", выпущенный в 2020-м, насыщен уже совсем другими эмоциями и настроением.

Мой лирический герой заметно вырос. Он стал более зрелым, серьезным, драматическим, у него появились какие-то ностальгические переживания. Он стал более погружен... стал героем страны. Конечно, это все еще очень московский человек, однако видно, как на нем сказывается общая обстановка в стране, во времени. Он — наш современник. Обычно это все немного вскользь, но, например, в песне про скейтера довольно явно передан и запечатлен мрак, существующий вокруг, — рассказала Варя о "Ностальгии" в беседе с The Village.

Примечательно и то, что осенью 2019 года группа "Хадн Дадн", которая до этого считалась полностью аполитичной, выступила на митинге в поддержку фигурантов "московского дела". Посыл ребят оценили, а вот творчество поняли далеко не все. По словам солистки коллектива, наши соотечественники в большинстве своем пока просто не готовы воспринимать сердцем всю ту любовь, которую они транслируют в своем творчестве. При этом Варя отмечает, что их выступление на митинге скорее было порывом, потому что у них никогда не было цели занять свое место в политической нише.

Кстати, песня группы "Мы сегодня дома", записанная еще несколько лет назад, в связи с пандемией коронавируса негласно стала гимном самоизоляции. Она же была финальной точкой фестиваля "Боль", который в этом году прошел в режиме онлайн. Сами участники группы относятся к внезапно возникшему интересу к этой песне со скептицизмом: по мнению Вари, после окончания пандемии этот трек многие будут вспоминать как страшный сон.Мы с Антоном (продюсером группы. — Прим. ред.) долго размышляли, что может убить эту песню, — отдать ее в рекламу? Или куда-то еще? Мы даже стремились к тому, чтобы этого не случилось: придумывали всякие акустические версии, но, кажется, песня сама по себе умрет. Правда, сейчас нам снова нравится ее играть — я поменяла свою партию, и теперь это можно делать как угодно, — рассказала в беседе с изданием Meduza Варвара.





В дальнейших же планах "Хадн Дадн" немного снизить напряжение в своем творчестве и выпустить альбом, целиком и полностью посвященный их путешествию по Португалии, причем записанный на родном языке жителей этой страны.









"Пошлая Молли"

История украинской группы "Пошлая Молли" начинается в 2016 году. Основателем, а также основным идейным вдохновителем и автором песен группы стал Кирилл Бледный, получивший свой псевдоним еще в подростковом возрасте после неудачного опыта с курением марихуаны.

Остальные же участники коллектива уже неоднократно менялись по самым разным причинам. При этом общее настроение в треках "Пошлой Молли" остается неизменным — это хулиганские песни о жизни трудных подростков, мечтающих о взрослой жизни, ночных рейвах и горячем сексе после. В своих песнях группа, играющая на границе стилей синти-панк и поп-панк, постоянно транслирует мысль о вреде алкоголя и наркотиков.





Группа "Пошлая Молли"

Стать популярными, причем в основном в России, а не на родной Украине, коллективу удалось за год. Все началось с выложенной "ВКонтакте" песни "Любимая песня твоей сестры", которая очень быстро стала хитом у подростков. После первого успеха "Пошлая Молли" продолжила делиться своим творчеством в соцсетях и даже собирала первые концерты, на которые сначала приходило человек 20.





Все изменилось, когда ребят заметил администратор паблика "Вечно 17". Послушав песни музыкального коллектива, он сразу понял, что их творчество зайдет молодежи. Он начал не только публиковать их композиции в своем паблике, но и стал личным менеджером на тот момент еще молодых и неопытных музыкантов.

Вскоре после этого "Пошлая Молли" выпустила свой первый и на данный момент единственный полноценный альбом с провокационным названием "8 способов, как бросить дрочить", который понравился не только тинейджерам, но и тем, кому уже за 20. Заглавной песней в нем стала та самая "Любимая песня твоей сестры", в которой описываются последствия приема наркотиков:

Я очень рад, что ты раздеваешься, потому, что...Потому, что ты одеваешься в х** пойми, что.Сколько можно танцевать? Ты бесконечная.Нюхать — не спать, не спать.Перестал тебя понимать, плачешь без повода,Ты еще та п****.

После релиза дебютного альбома жизнь участников "Пошлой Молли" поделилась на до и после. Началась бесконечная череда туров по Украине и России, записи новых треков и съемок клипов. При этом многие концерты коллектива, как принято у большинства рок-групп, сопровождаются громкими скандалами и перформансами с долгим ожиданием начала выступления и разбиванием аппаратуры прямо об сцену после.

Скандальными нередко оказываются и публичные высказывания фронтмена Кирилла Бледного. Так, однажды в своем инстаграме солист "Пошлой Молли" написал, что ненавидит геев и хочет, чтобы они навсегда исчезли. В ответ Кирилла естественно начали называть гомофобом. Через несколько лет после этого Бледный рассказал, что ничего такого не имел в виду, и признался, что ему довольно часто приходится жалеть о своих словах, сказанных публично.





Кирилл Бледный

Конечно, я не гомофоб. В тот момент, честно говоря, не помню, как я мыслил. Я очень часто пишу какую-то левую дичь, точнее писал, сейчас я уже думаю над тем, что я пишу. Возможно, я просто написал, чтобы вызвать какую-то ненависть к себе. Возможно, я и правда так думал. Не знаю, как это работало, сейчас этих проблем у меня нет. Не хочу углубляться, почему это происходит, я не совсем здоровый человек, если мягко выразиться. Но сейчас я точно могу сказать, что я не гомофоб, — поделился Кирилл в беседе с изданием The Village.





Кстати, в своих последних сигналах "Пошлая Молли" медленно, но верно уходит от рока к попсе — например, одним из последних релизов стала песня "Мишка", записанная в дуэте с еще одной любимицей молодежи Катей Кищук. При этом свой уход в попсу Бледный считает вполне закономерным и не видит в этом факте ничего плохого.

Будет еще попсовее. Но я считаю, что попсу можно сделать очень интересной. Это не будет проходняком каким-то. Странно, почему люди воспринимают попсу как что-то плохое. Что, люди пишут попсу только для того, чтобы заработать денег, то есть другой цели не может быть? Как будто бы если человек уходит в попсу, то он деградирует, — поделился Кирилл Бледный планами "Пошлой Молли" на будущее.





"Пасош"

Одна из самых ярких российских рок-групп среди молодежи "Пасош" родилась в 2014 году. Ее основателем и фронтменом стал этнический серб Петар Матич, ранее известный слушателям по своему другому проекту "Прыгай, киска", — его треки "Райан Гослинг", "Котики-наркотики" и "Как же я горяч" часто выкладывались "ВКонтакте" и были невероятно популярны среди молодежи.





Группа "Пасош"

Потом случился "Пасош" — проект принципиально отличающийся от того, что Петар делал ранее. В группе вместе с Кириллом Городим и Григорием Грачем Матич поет про молодость и ее ошибки, а своего основного слушателя определяет как человека, уже окончившего школу, но еще не поступившего в университет. Все это подается в смежном жанре, напоминающем поп-панк и эмо 1990-х.





Свой дебютный альбом под названием "Нам никогда не будет скучно" музыканты представили в 2015 году. Ребята признают, что он был очень сырым и звучал грязно, но при этом полностью отражал атмосферу современных студентов-тусовщиков и полностью соответствовал канонам панк-рока.

Я хочу, чтобы всегда было лето,Хочу, чтоб никогда не было холодно,И мы могли гулять с ночи до рассветаНа улицах любимого города.Я хочу, чтобы всегда было жарко,Хочу, чтобы зима быстрее закончилась,И мы могли бы спать ночью в паркахИ делать все то, все что захочется,

— поет "Пасош" в песне "Лето" со своего первого альбома.

После этого релиза "Пасош" стала дико популярной среди учеников старшей школы и студентов и отправилась в свой первый гастрольный тур. Параллельно с выступлениями музыканты успевали писать свой второй альбом "21", который представили в 2016-м, — он отличался от первого и звучал более взросло, как будто вырос одновременно с участниками и фанатами группы. При этом общее настроение осталось таким же — коллектив продолжил петь о молодежи, их проблемах, тусовках и обычной жизни.





При записи двух первых альбомов музыканты столкнулись с проблемой. Долгое время у них не получалось записать свои композиции так же хорошо, как они звучали вживую. Только при работе над третьим альбомом "Каждый раз самый важный раз" у них наконец получилось добавить записи необходимого воздуха и энергии — в этом "Пасош" помогли на московской студии DTH. При этом музыканты все равно убеждены, что первый раз их лучше слушать в живом звуке, потому что даже самая хорошая запись не в состоянии полностью передать атмосферу.





Мы очень любим играться с тем, как мы играем живьем, да. На сегодняшний момент я считаю, что мы в первую очередь живая группа. Я не хочу сказать, что живьем мы звучим лучше, совсем нет. Просто намного важнее то, как мы звучим живьем. Грубо говоря, запись — это фиксирование момента. Но песни продолжают жить дальше, — рассказывали ребята в беседе с изданием The Flow.В 2019 году группа "Пасош" приняла решение уйти в "бессрочный отпуск", а напоследок выпустила новый альбом как раз с таким названием. Основной причиной музыканты назвали развитие российской андерграундной сцены в полноценную концертную индустрию. По словам ребят, за причастность к этим изменениям в музыке они испытывают стыд.

Становится все сложнее рассматривать производство мерча в качестве способа самовыражения, а концертную деятельность — как попытку донести свою музыку до людей, когда для нас, как и для многих других, это стало в первую очередь средством заработка. Нет никакого смысла быть большой и популярной группой, если ты ни за что не выступаешь и за тобой ничего не стоит, — объяснили участники группы.



