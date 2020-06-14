Испания откроет границы для стран Шенгенской зоны 21 июня

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

С 21 июня Испания откроет границы с другими странами Шенгенской зоны. Об этом заявил 14 июня премьер-министр Педро Санчес.

«21 июня открываются границы со странами Шенгенской зоны, с 1 июля — с Португалией», — цитирует его ТАСС. Также с 21 июня, по его словам, будет отменён обязательный карантин, введенный из-за короноваируса для всех прибывающих из-за рубежа.

Премьер добавил, что затем будет решаться вопрос об открытии границ со странами, которые не входят в состав Евросоюза. «Сначала откроются границы внутри ЕС, а потом уже с третьими странам», — уточнил он.

Санчес напомнил, что туристический сектор является ключевым для Испании. На его долю приходится более 12 процентов ВВП страны.

Запрет на въезд в шенгенскую зону и в Евросоюз был введен 17 марта и дважды продлевался. С середины мая некоторые страны-члены ЕС начали сообщать об односторонних решениях открыть границы как для граждан других стран союза, так и для граждан не входящих в союз стран.

В последних рекомендациях Еврокомиссии говорилось, что границы стран Евросоюза должны оставаться закрытыми как минимум до 15 июня. Поездки, не являющиеся неотложными, были запрещены. Исключение делается в том числе для дипломатов и медицинских работников.

При этом ожидалось, что ЕК в течение текущей недели опубликует рекомендации по постепенному открытию внешних границ сообщества с 1 июля.