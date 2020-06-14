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Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах

Японцы отреагировали на слова Путина о КурилахФото: Антон Денисов / РИА Новости

Вопрос Курильских островов для России не только территориальный, но и стратегический. Таким образом японские читатели отреагировали на слова российского лидера о том, что «северные территории» для россиян семья и дом, пишет ИноСМИ.ру.

Путин сделал свое заявление 12 июня на мероприятии, посвященном Дню России. Он подчеркнул, что Курильские острова и Крым родина российского народа.

Японские читатели считают, что такие заявления указывают на то, что у России «отпало всякое желание возвращать острова». «Надо было договариваться об этом с [первым президентом России Борисом] Ельциным, который поставил точку в холодной войне"», — написал tonkun.

Другие пользователи сети заметили, что «японцы там уже давно не живут» и предложили выкупить острова. Читатели подчеркнули, что всем хотелось бы, чтобы острова вернулись, но слова Путина означают, что от этой идеи лучше отказаться.

Ранее журналист и политолог Юкио Касияма призвал отобрать у России все четыре острова южной части Курил. Японцы его заявление раскритиковали. «Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что "северные территории" принадлежат ей», — написал один из пользователей сети.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва в свою очередь не признает сам факт территориального спора.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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