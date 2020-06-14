Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Японцы попытались объяснить протесты в США и прослыли расистами

Японцы попытались объяснить протесты в США и прослыли расистамиФото: Callaghan O'Hare / Reuters

Сотрудники японского телеканала NHK подготовили видео, в котором попытались объяснить причины протестов и беспорядков, которые охватили США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, и прослыли расистами. Об этом пишет во вторник, 9 июня, Independent.

Анимационный ролик был опубликован в Twitter-аккаунте телеканала, а также показан в одной из телепрограмм на NHK вечером 7 июня. С его помощью японские журналисты пытались рассказать зрителям о расовой дискриминации в США и нарушении прав афроамериканцев, однако в итоге сами подверглись критике со стороны пользователей соцсетей, общественных деятелей и дипломатов.

Недовольство зрителей вызвало то, как в ролике были изображены афроамериканцы — их образы посчитали слишком грубыми и стереотипными. Так, по мнению авторов видео, большинство протестующих представляют собой мускулистых и агрессивных мужчин. «Любой ребенок, который посмотрит это видео, останется с мыслью: "Да, возможно, с этими людьми обращаются несправедливо... Но они огромные, ужасные и пугающие!"» — заявил писатель и активист афроамериканского происхождения Бэй МакНил (Baye McNeil), который в настоящее время живет в Японии.

Теннисистка Наоми Осака посчитала ролик ужасным и призналась, что ей стыдно называть себя японкой, когда она видит подобные вещи. В посольстве США в Японии также раскритиковали использованные в видео образы, назвав их оскорбительными. Кроме того, журналистов обвинили в том, что они даже не упомянули в ролике Флойда, который скончался после жесткого задержания полицией.

После этого руководство NHK решило удалить твит с роликом и принести извинения за его публикацию. К тому моменту видео в Twitter-аккаунте телеканала успели посмотреть более 1 миллиона человек.

В США в настоящее время проходят массовые протесты, которые начались после смерти другого афроамериканца Джорджа Флойда, умершего через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Как ни крути. Польша допустила закупки газа у России из-за "лучшей цены"
Как ни крути. Польша допустила закупки газа у России из-за "лучшей
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
Японцы попытались объяснить протесты в США и прослыли расистами
Японцы попытались объяснить протесты в США и прослыли расистами
Модель, художница и фея Кремниевой долины: чем жила в нулевые и чем живет сейчас Юлия Мильнер
Модель, художница и фея Кремниевой долины: чем жила в нулевые и чем
Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции
Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции
Московские аэропорты изменят режим работы из-за репетиций парада Победы
Московские аэропорты изменят режим работы из-за репетиций парада
Президент Путин объяснил, зачем нужны поправки о пенсиях и социальной поддержке в Конституции
Президент Путин объяснил, зачем нужны поправки о пенсиях и социальной
Макрон объявил о первой победе над коронавирусом
Макрон объявил о первой победе над коронавирусом
Лунный день сегодня 14 июня 2020 года
Лунный день сегодня 14 июня 2020 года
Мнение: Власти Латвии отнюдь не собираются возвращать в школы русский язык
Мнение: Власти Латвии отнюдь не собираются возвращать в школы русский
Безработицу в США назвали вечной
Безработицу в США назвали вечной
Путин написал статью о Второй мировой войне
Путин написал статью о Второй мировой войне

Топ на сегодня

Казахстанские военные прибыли в Россию для участия в Параде Победы
Казахстанские военные прибыли в Россию для участия в Параде Победы
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП
В Молдавии вернут ограничения, но не для экономических агентов
В Молдавии вернут ограничения, но не для экономических агентов
Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова
Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова
«Шведский путь» лечения Covid-19: инъекции морфина в домах престарелых
«Шведский путь» лечения Covid-19: инъекции морфина в домах престарелых

Еще по теме

Собчак «поддержала» протесты в США песней «Убили негра»
Познер пожелал комментирующим протесты в США превратиться в афроамериканцев
Детский телеканал прервал эфир и присоединился к протестам в США
Эксперты ООН направили США письмо о возможных нарушениях по делу Флойда