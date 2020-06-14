Эксперт рассказал, чего нельзя делать при получении кредита

Алексей Вольцев

Пытаясь получить положительное решение банка по кредиту, не стоит сообщать ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам МФО. Но главное – это положительная кредитная история, о которой нужно заботиться заблаговременно, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер.

"Во многом вероятность одобрения кредита будет зависеть от того, насколько аккуратно и вовремя заемщик платит кредиты в прошлом. Перед подачей заявки на новый заем стоит узнать кредитную историю в специализированных бюро (один раз в году это можно сделать бесплатно), попутно нужно проверить, все ли данные верны и в случае обнаружения ошибок — написать заявление с просьбой об их исправлении. Однако сделать это не так-то просто, поэтому кредитную историю важно беречь с первого кредита, чтобы не потерять доверие финансовых организаций", — советует он.