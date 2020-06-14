Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

Вадим Карасев

Фото: Анатолий Струнин / ТАСС

Обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина признала, что распространила фейк о ситуации с коронавирусом в Татарстане. Свои извинения она принесла в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сообщается в Telegram-канале RT.

«Я, естественно, реально, без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного "фейкодела"», — сказала она.

По словам Латыниной, она бы принесла извинения раньше, если бы Минздрав республики «связался с ней напрямую».

Ранее Пресненский следственный отдел начал проверку в отношении Латыниной, сообщается на сайте издания. Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы».

В апреле в программе «Код доступа» обозреватель «Новой газеты» зачитала письмо, полученное от профсоюза «Альянс врачей». В нем медики из Нижнекамска (Республика Татарстан) жаловались на тяжелые условия труда и нехватку средств защиты. Также речь шла о том, что в городе в марте было 1,3 тысячи пациентов с двусторонней пневмонией, при этом тестов на коронавирус не проводили. Следователи обратились к «Эху» с просьбой «оказать содействие в обеспечении явки» Латыниной в отдел для дачи объяснений.