Кабмин утвердил Программу развития угольной промышленности России до 2035 года

Влада Некрасова

Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил Программу развития угольной промышленности в России до 2035 года. Об этом сообщается на сайте кабмина 14 июня.

Отмечается, что программа будет реализовываться в три этапа. Первый рассчитан до 2025 года. На нём предполагается провести «техническое перевооружение, интенсификацию угольного производства, увеличение объёмов обогащения угля, снижение аварийности и травматизма на предприятиях». Также планируется реализовать необходимые инфраструктурные проекты в железнодорожной сфере.

В течение следующих пяти лет, на втором этапе, «должны быть завершены мероприятия по реструктуризации отрасли и формированию новых центров угледобычи на месторождениях с благоприятными горно-геологическими условиями». Кроме того, ожидается снятие основных системных ограничений по транспортировке угольных грузов на внутренний и внешний рынки.

«Третий этап предполагает кардинальное повышение производительности труда, реализацию пилотных проектов на базе технологий глубокой переработки угля, достижение мировых стандартов в области охраны окружающей среды», — отметили в Правительстве.

По расчётам кабмина, реализация программы позволит нарастить угледобычу с 439,3 миллиона тонн в 2018 году до 485 миллиона тонн к 2035-му по консервативному сценарию, а по оптимистичному сценарию — до 668 миллиона тонн. Прогноз по экспорту составляет от 259 до 392 миллиона тонн соответственно.

«В программу также заложены мероприятия по решению социальных вопросов. Речь идёт о выплатах бывшим работникам угольной промышленности и о дополнительном пенсионном обеспечении для них, а также о сносе ветхого жилья на подработанных территориях», — говорится в сообщении.

Ранее председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал, что на постройку жилья для 9905 шахтёрских семей, которые запланировано переселить с территорий закрытых шахт, Минэнерго предусмотрело в 2020 году 4,1 миллиарда рублей, в 2021 году — 4,2 миллиарда, в 2022 году — 2,8 миллиарда. Но для того, чтобы полностью закрыть этот вопрос к 2025 году в соответствие с поручением президента, необходимо изыскать ещё дополнительно около 11 миллиардов рублей.