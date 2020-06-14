Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Кабмин утвердил Программу развития угольной промышленности России до 2035 года

Кабмин утвердил Программу развития угольной промышленности России до 2035 года

Кабмин утвердил Программу развития угольной промышленности России до 2035 года

Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил Программу развития угольной промышленности в России до 2035 года. Об этом сообщается на сайте кабмина 14 июня.

Отмечается, что программа будет реализовываться в три этапа. Первый рассчитан до 2025 года. На нём предполагается провести «техническое перевооружение, интенсификацию угольного производства, увеличение объёмов обогащения угля, снижение аварийности и травматизма на предприятиях». Также планируется реализовать необходимые инфраструктурные проекты в железнодорожной сфере.

В течение следующих пяти лет, на втором этапе, «должны быть завершены мероприятия по реструктуризации отрасли и формированию новых центров угледобычи на месторождениях с благоприятными горно-геологическими условиями». Кроме того, ожидается снятие основных системных ограничений по транспортировке угольных грузов на внутренний и внешний рынки.

«Третий этап предполагает кардинальное повышение производительности труда, реализацию пилотных проектов на базе технологий глубокой переработки угля, достижение мировых стандартов в области охраны окружающей среды», — отметили в Правительстве.

По расчётам кабмина, реализация программы позволит нарастить угледобычу с 439,3 миллиона тонн в 2018 году до 485 миллиона тонн к 2035-му по консервативному сценарию, а по оптимистичному сценарию — до 668 миллиона тонн. Прогноз по экспорту составляет от 259 до 392 миллиона тонн соответственно.

«В программу также заложены мероприятия по решению социальных вопросов. Речь идёт о выплатах бывшим работникам угольной промышленности и о дополнительном пенсионном обеспечении для них, а также о сносе ветхого жилья на подработанных территориях», — говорится в сообщении.

Ранее председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал, что на постройку жилья для 9905 шахтёрских семей, которые запланировано переселить с территорий закрытых шахт, Минэнерго предусмотрело в 2020 году 4,1 миллиарда рублей, в 2021 году — 4,2 миллиарда, в 2022 году — 2,8 миллиарда. Но для того, чтобы полностью закрыть этот вопрос к 2025 году в соответствие с поручением президента, необходимо изыскать ещё дополнительно около 11 миллиардов рублей.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Российским угольщикам составили программу развития
Российским угольщикам составили программу развития
В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 за сутки побило рекорд
В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 за сутки побило рекорд
Путин допустил появление в России средств борьбы с гиперзвуковым оружием
Путин допустил появление в России средств борьбы с гиперзвуковым
Оккупанты обстреляли защитников Луганского из миномета калибра 120 мм, гранатометов и БМП
Оккупанты обстреляли защитников Луганского из миномета калибра 120
СМИ: с Собчак разорвали контракт из-за ее шутки над детской историей Костюшкина
СМИ: с Собчак разорвали контракт из-за ее шутки над детской историей
Россиянам назвали правила успешного получения кредита
Россиянам назвали правила успешного получения кредита
У Киркорова ответили на требование извиниться за ролик о десантнике-гее
У Киркорова ответили на требование извиниться за ролик о
Тест: кто вы из членов семьи Трамп?
Тест: кто вы из членов семьи Трамп?
Губка Боб оказался геем
Губка Боб оказался геем
В Белоруссии за сутки выявили 732 случая COVID-19
В Белоруссии за сутки выявили 732 случая COVID-19
Турция станет эпицентром переговоров по Ливии и Сирии
Турция станет эпицентром переговоров по Ливии и Сирии
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии

Топ на сегодня

Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Ефремов отказался просить о помощи для смягчения наказания
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту
Wanted: аромат Byredo, посвященный переходному возрасту
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Бывшая звезда Comedy Club заразился коронавирусом
Бывшая звезда Comedy Club заразился коронавирусом
ЕР выдвинула Цыбульского кандидатом на выборы в Архангельской области
ЕР выдвинула Цыбульского кандидатом на выборы в Архангельской области

Еще по теме

Кабмин утвердил Стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года
Правительство утвердило план развития автопрома до 2025 года
В Украине могут закрыть все шахты
Минэкономразвития составило неутешительный прогноз до 2035 года